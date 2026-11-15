आज 15 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: लेनदेन में सावधानी बरतें , जल्दबाजी में कोई फैसला न करें

जल्दबाजी में बातचीत या समझौते न करें. स्वास्थ्य संबंधी संकेतों के प्रति सजग रहें. योजनानुसार आगे बढ़ते रहेंगे. नए प्रयासों में सहजता दिखाएं. अचानक कुछ परेशानियां आ सकती हैं. परिजनों की सलाह से आगे बढ़ेंगे. तैयारी पर जोर देंगे. जिम्मेदारी से काम करेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. जोखिम भरे कार्यों से बचें. व्यापार में सजगता बढ़ाएं. परिस्थितियां मिली-जुली रहेंगी. सफलता का प्रतिशत औसत रहेगा. प्रलोभन में न आएं.

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नौकरी-व्यवसाय: पेशेवर लोग मध्यम गति से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में नियमित कामकाज पर ध्यान देंगे. व्यवस्था के नियमों का पालन करें. निर्देशों का उल्लंघन करने से बचें. आत्मविश्वास बनाए रखें. संकोच बढ़ सकता है.

धन-संपत्ति: आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी न करें. किसी के दबाव या बहकावे में न आएं. बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें. बचत पर ध्यान बढ़ाएं. खर्च पर नियंत्रण रखें. सावधानी से आगे बढ़ें.

प्रेम-मैत्री: सही समय पर अपनी बात रखें. अवसर की प्रतीक्षा करें. जरूरी सूचनाएं मिल सकती हैं. आवेश में प्रतिक्रिया देने से बचें. सबको साथ लेकर चलें. व्यवहार में संतुलन बनाए रखेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. वाणी और व्यवहार मधुर रखेंगे. गरिमा और गोपनीयता पर जोर देंगे. परिजन सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: सामंजस्य बढ़ाएं. बातचीत में सरलता रखें. अतिविश्वास से बचें. विनम्रता से काम लें. जिद छोड़ें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

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आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. सजगता बनाए रखें.

शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: आसमानी

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