आज 15 नवंबर 2026 वृष राशिफल: कारोबार में आएगा उछाल, आर्थिक लाभ के बढ़ेंगे अवसर

सभी मामले उचित दिशा पाएंगे. कारोबार सकारात्मक रहेगा. पद और प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. आर्थिक प्रयासों में तेजी बनी रहेगी. भाई-बंधुओं से मेलजोल बढ़ाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों की मदद से बेहतर परिणाम मिलेंगे. असहजताएं दूर होंगी. कार्य-व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना बनेगी. बेहतर अनुभव करेंगे. मित्रों का साथ मिलेगा. शैक्षिक मामलों में प्रभावी रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी-व्यवसाय: योजनाओं से बेहतर लाभ मिलेगा. संवाद और संपर्क में सकारात्मकता रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे. पहल करने का भाव रहेगा. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी.

धन-संपत्ति: व्यापारिक लाभ के प्रतिशत में उछाल आएगा. उपलब्धियां बनी रहेंगी. इच्छित सफलता मिलेगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. साहस और पराक्रम बनाए रखेंगे. बचत बढ़ेगी.

प्रेम-मैत्री: घर-परिवार के मामलों में सहज रहेंगे. संबंधों में पहल करेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. इच्छित सूचना मिल सकती है. प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. जीवन में हर्ष और आनंद बढ़ेगा. यादगार पल बनेंगे. प्रभावी ढंग से अपनी बात रखेंगे. संबंध मधुर होंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: आपकी शैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. चर्चा और संवाद में सुखद अनुभव करेंगे. मनोबल बेहतर होगा.

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.

Advertisement

शुभ अंक : शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: सफेद

---- समाप्त ----