आज 15 नवंबर 2026 मेष राशिफल: कार्यक्षेत्र में  सफलता मिलेगी, मान-सम्मान में वृद्धि होगी

कार्य-व्यापार में प्रबंधन अपेक्षा से अच्छा रहेगा. शुभ संस्कारों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. प्रबंधन में प्रभावी बने रहेंगे. पैतृक पक्ष बेहतर रहेगा. अनुभव का लाभ मिलेगा. सभी का सहयोग मिलेगा. योजनाओं को गति देंगे. करियर और कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. संतुलन और सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास रहेगा. चारों ओर शुभता बनी रहेगी. सरकारी काम बनेंगे. पुरस्कृत हो सकते हैं. सहजता बनाए रखेंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: लक्ष्य साधने में मदद मिलेगी. कार्यों में तेजी आएगी. प्रयासों को गति देंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. व्यापारिक लेनदेन में तेजी आएगी. कामकाज में हित और लाभ बढ़ेगा.

धन-संपत्ति: व्यावसायिक प्रस्ताव मिलेंगे. सफलता के बेहतर अवसर बनेंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. पद, प्रभाव और सम्मान का स्तर बेहतर होगा. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

प्रेम-मैत्री: पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा. भावनात्मक संतुलन बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. आपसी सहयोग का भाव रहेगा. मित्रों और बड़ों का साथ और समर्थन मिलेगा. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सहज रहेंगे. प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.

स्वास्थ्य-मनोबल: बड़प्पन दिखाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. प्रभाव बनाए रखेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. व्यवस्था बेहतर होगी. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. माणिक्य धारण करें. सहयोग बढ़ाएं और व्यवस्था संवारें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 6 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: लाल

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