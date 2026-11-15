आज 15 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: कारोबार बढ़ेगा, मित्रों की मदद मिलेगी

कार्य-व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. लाभ में वृद्धि के प्रयास करेंगे. साझा कार्यों को बल मिलेगा. जीवन में सुख-सुविधाएं बनी रहेंगी. दीर्घकालिक योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. साझेदारी से सफलता की राह खुलेगी. संबंधों को मजबूत बनाएंगे. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मकता बनी रहेगी. टीम भावना बढ़ेगी. कामकाज में तेजी दिखाएंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. प्रबंधन के काम पूरे होंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. पेशेवरता और नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: दीर्घकालिक लक्ष्य बनाएंगे. समकक्षों और साथियों का भरोसा जीतेंगे. कार्यव्यवस्था में सुधार आएगा. प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी आएगी.

धन-संपत्ति: जमीन और मकान से जुड़े काम गति लेंगे. संपत्ति के लेनदेन में सक्रियता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सहयोग और साझेदारी में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा.

प्रेम-मैत्री: दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. संबंधों में इच्छित परिणाम मिलेंगे. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. आस्था, प्रेम और विनम्रता से काम लेंगे. अपनों के सहयोग से उत्साहित रहेंगे. सुख में वृद्धि होगी. प्रभावी ढंग से अपनी बात रखेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: सहजता और साहस बढ़ेगा. सुविधाओं में वृद्धि होगी. यादगार पल बनेंगे. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शांत होंगी. धैर्य बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. जिम्मेदार बनें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 2, 6 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: गुलाबी

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