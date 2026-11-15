आज 15 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: करियर में सफलता मिलेगी, प्रेम और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी



जरूरी कामों को आगे बढ़ा पाएंगे. करियर में उचित प्रयासों से प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे. मित्रों के प्रति सहयोग और भरोसा बढ़ेगा. महत्वपूर्ण मामलों में प्रभाव बनाए रखेंगे. कला और कौशल में निखार आएगा. बुद्धिमानी से अपनी जगह बनाएंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. सभी लोग प्रभावित होंगे. मित्र प्रसन्न रहेंगे. शैक्षिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. संतान अच्छा करेगी. सक्रियता और संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे. समकक्षों के बीच सामंजस्य बढ़ेगा. व्यावसायिक लाभ में वृद्धि होगी.

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नौकरी-व्यवसाय: नए विषयों में सहजता बनी रहेगी. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत रखेंगे. परीक्षा में सफलता मिलेगी. कार्यक्षमता मजबूत होगी. उत्साहित रहेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ पर फोकस रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से अपनी जगह बनाएंगे. उपलब्धियां हासिल करेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. बचत और आय पर ध्यान देंगे. प्रमुख योजनाओं से जुड़ेंगे.

प्रेम-मैत्री: प्रिय का साथ और समर्थन उत्साहित रखेगा. स्वजनों के साथ घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर बढ़ेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. रिश्ते मधुर होंगे. यादगार पल बनेंगे. मुलाकात और बातचीत के अवसर मिलेंगे. प्रियजनों से मन की बात कहेंगे. अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य-मनोबल: कार्य की गति बेहतर रहेगी. बड़ों की बात सुनेंगे. उनकी सलाह से आगे बढ़ेंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. जोखिम उठा सकते हैं. व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा.

आज का उपाय: भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. बड़ों की बात सुनें.

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शुभ अंक : शुभ अंक: 1, 5, 6 और 9

शुभ रंग : शुभ रंग: पिस्ता

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