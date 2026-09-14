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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 14 सितंबर 2026: आज 14 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 14 September 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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aaj_ka_panchang horoscope
aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 14 सितंबर 2026

विक्रम संवत - 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत - 1948, पराभव
पूर्णिमांत - भाद्रपद
अमांत - भाद्रपद

तिथि
शुक्ल पक्ष तृतीया- सितंबर 13 07:08 AM- सितंबर 14 07:07 AM
शुक्ल पक्ष चतुर्थी- सितंबर 14 07:07 AM- सितंबर 15 07:44 AM

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नक्षत्र
चित्रा - सितंबर 13 01:06 PM- सितंबर 14 01:55 PM
स्वाति - सितंबर 14 01:55 PM- सितंबर 15 03:21 PM

योग
ब्रह्म - सितंबर 13 01:42 PM- सितंबर 14 12:46 PM
इन्द्र - सितंबर 14 12:46 PM- सितंबर 15 12:19 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 6:16 AM
सूर्यास्त - 6:28 PM
चन्द्रोदय - सितंबर 14 8:59 AM
चन्द्रास्त - सितंबर 14 8:22 PM

अशुभ काल
राहू - 7:48 AM- 9:19 AM
यम गण्ड - 10:51 AM- 12:22 PM
कुलिक - 1:53 PM- 3:25 PM
दुर्मुहूर्त - 12:46 PM- 01:35 PM, 03:13 PM- 04:01 PM
वर्ज्यम् - 07:51 PM- 09:33 PM

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शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:58 AM- 12:46 PM
अमृत काल - 07:17 AM- 08:57 AM, 06:00 AM- 07:41 AM
ब्रह्म मुहूर्त - 04:40 AM- 05:28 AM

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