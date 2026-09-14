आज 14 सितंबर 2026 धनु राशिफल: असहजताएं कम होंगी, खानपान पर ध्यान देंगे

धनु - करियर कारोबार को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण योजनाएं समर्थन पाएंगी. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देने में सफल रहेंगे. संबंध साधने का प्रयास रखें. विभिन्न मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों से खुशियां साझा करेंगे. लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी. अवसरों को भुनाएंगे. आर्थिक परिणाम बेहतर होंगे. नवीन कोशिशों में रुचि रहेगी. अपनों के साथ समर्थन से मनोबल ऊंचा रहेगा. अपेक्षा से अधिक लाभ बना सकते हैं. चहुंओर सकारात्मक स्थिति रहेगी.
नौकरी व्यवसाय- सामंजस्यता से आगे बढ़ें. क्षमता से अधिक प्रयास करने का भाव होगा. लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त करेंगे. प्रतिभा पर बल रहेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति संवार पाएगी. एक से अधिक इनकम सोर्स बनेंगे. साहस व सूझबूझ से कार्य पूरे करेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. नीति नियमों का पालन करेंगे.
प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में अनुकूलन रहेगा. भावनात्मकता बल पाएगी. प्रियजन प्रसन्न होंगे. अपनी बात को प्रभाव से कह पाएंगे. सबके हितों का ख्याल रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. पारिवार में बड़प्पन बढ़ाएंगे. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. परिजन सहयोगी होंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था संवारेंगे. स्वास्थ्यगत असहजताएं कम होंगी. खानपान पर ध्यान देंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहेंगे. सीख सलाह बनाए रखेंगे.
आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. सात्विकता बढ़ाएं.
शुभ अंक : 2, 3, और 6
शुभ रंग : भगवा