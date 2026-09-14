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आज 14 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा, खानपान संवरेगा

Aaj ka Kumbh Rashifal 14 September 2026, Aquarius Horoscope Today: व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. सुख संवाद बढ़त पर रहेगा. 

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aquarius horoscope
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भाग्यबल मजबूत बना रहेगा. करियर व्यापार में हितप्रद परिणाम बनेंगे. अवसरों को भुनाने की कोशिश होगी. परिचित व करीबी साथ निभाएंगे. संपर्क संवाद बढ़़ाएंगे. विविध मामलेे साधेंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. उत्साह बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बढ़ेगी. आध्यात्मिकता बल पाएगी. 

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी प्रगति की राह आसान होगी. वाणिज्यिक संवार बनाए रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. पेशेवर विस्तार पर ध्यान देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. 

धन संपत्ति- वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. वाणिज्यिक संवाद में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. 

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प्रेम मैत्री- भावनात्मक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. घर का वातावरण अनुकूलन रहेगा. प्रिय की खुशी बढ़ाएंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. सुख संवाद बढ़त पर रहेगा. 

आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. जनकार्य करें. 
 

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शुभ अंक : 2, 5, 6 और और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

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