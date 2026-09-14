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आज 14 सितंबर 2026 मीन राशिफल: स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, भार उठाने से बचें

Aaj ka Meen Rashifal 14 September 2026, Pisces Horoscope Today: व्यवस्था के प्रति संवेदनशील रहेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार उठाने से बचें. 

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pisces horoscope
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करियर व्यवसाय का रुटीन प्रभावित रह सकता है. आकस्मिक घटनाक्रम पर अनुशासन से अंकुश रख्लेनदेन में जल्दबाजी न दिखाएं. धर्ताओं और विपक्षियों से दूरी रखें. परिजनों का साथ बना रहेगा. बहस विवाद और अनिर्णय की स्थिति से बचेंगे. सूझबूझ और सजगता से कार्य करेंगे. नीति धर्म का पालन बढ़ाएं. खानपान और सेहत देखें. अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं. भूलचूक की स्थिति से बचें. दबाव में नहीं आएं. बहकावे में नुकसान उठाना पड़ सकता है. भावुकता में न आएं. 


नौकरी व्यवसाय - कारोबार के लिए सामान्य समय बना हुआ है. पेशेवर विवेकपूर्ण फैसले लें. अन्य के मामलों में अहस्तक्षेप रखें. अनुबंध पूरा करें. आपसी सहयोग से आगे बढ़ें. कार्यों  में निरंतरता रखें. 


धन संपत्ति - अप्रत्याशित व्यय से बजट प्रभावित हो सकता है. निवेश में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रहें. व्यवस्था को बेहतर बनाए रहेंगे. लोभ व प्रलोभन में आने से बचें. व्यवस्था पर जोर बनाए रखें.  

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प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं दें. रिश्तों को संवारें. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. कुल कुटुम्ब से करीबी बनाए रखें. अपनों की सीख सलाह से आगे बढ़ें. उतावलेपन से बचें. भेंटवार्ता में अवसर का इंतजार करेंगे. संबंध संवरेंगे. भेंट में संकोच रहेगा. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था के प्रति संवेदनशील रहेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. जोखिम न लें. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. भार उठाने से बचें. 

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आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. कमतर की मदद करें. 
 

शुभ अंक : 2, 3, और 6

शुभ रंग : सुनहरा

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