आज 14 सितंबर 2026 कर्क राशिफल: खुशी ब़ढ़ाएंगे, परिजनों से करीबी बढ़ेगी

बहस विवाद को टालें. कामकाजी गतिविधियों को बढ़ाएं. अवसरों को भुनाने की सोच होगी. घरेलु मामले साधारण बने रहेंगे. प्रबंधन के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत यात्राएं बढ़ेंगी. अपनों से भेंट की रूपरेखा बनाएंगे. विविध मामलों में संकीर्णता से बवें. आर्थिक मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. घर में समय बढ़ाएंगे. सुविधाओं पर फोकस बना रहेगा. निजता को बढ़ावा देंगे. पारिवारिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामले संतुलित रहेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ व सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- पैतृक पक्ष मजबूत रहेगा. योजनाओं को गति मिलेगी. पेशेवरों का साथ विश्वास बढ़ा रहेगा. पूर्वाग्रह में न आएं. आशंका मुक्त रहें. काम से काम रखें. सफलता उत्साहित रखेगीं.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों से करीबी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में प्रभाव बनाए रहेंगे. विनम्रता बनाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं. मेल मुलाकात बढ़ेंगी. समर्पण सहयोग रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजन खुशी ब़ढ़ाएंगे. परिजनों से करीबी बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य जांच बढ़ाएं. खानपान निेयमित रखें. रक्तचाप पर नियंत्रण रखें. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें.

आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. जिद त्यागें.



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शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : पिंक

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