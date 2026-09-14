आज 14 सितंबर 2026 सिंह राशिफल: सबका सम्मान रखेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

कार्यक्षेत्र में लाभकारी परिस्थितियांे को भुनाएंगे. विभिन्न कार्य समय पर पूरे करने पर जोर होगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. समझ साहस और पराक्रम से काम लें. विवेक विनम्रता व धैर्य अपनाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बना रहेगा. योजनाओं का विस्तार होगा. विभिन्न लोगों से मिलकर राह बनाने की सोच रहेगी. बंधु बंाधवों से मेलजोल बढ़ाने में रुचि रखेंगे. सामाजिक कार्यों पर ध्यान देंगे. गणितीय विषयों में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक प्रयास सफल होंगे.

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नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्यों पर जोर देंगे. अधिकारियों व व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.



धन संपत्ति- आर्थिकी अनुकूल रहेगी. लाभ अपेक्षित रहेगा. सहकारी मामले पक्ष में बनेंगे. व्यवस्था के प्रति जवाबदेह रहेंगे. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. धनधान्य में बढ़त रहेगी.

प्रेम मैत्री- स्वजन सहयोगी बने रहेंगे. अपनों को जोड़े रखने में सफल होंगे. परिजनों से तालमेल बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. चर्चाओं में असरदार रहेंगे. पहल का भाव रहेगा. सुख सौख्य में वृद्धि बनी रहेगी. गरिमापूर्ण व्यवहार रखेंगे. समर्पण का भाव बढ़ेगा. सभी प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका सम्मान रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. आलस्य में न आएं. साहस बढ़ेगा.



आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. सक्रियता बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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