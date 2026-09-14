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आज 14 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: सुविधाओं पर ध्यान दें, बहकावे से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 September 2026, Scorpio Horoscope Today: चर्चा में लापरवाही से बचें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आत्मविश्वास बना रहेगा. 

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scorpio horoscope
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रिश्तेदारों से सहज संवाद बढ़ाएंगे. कला कौशल बढ़त पाएगा. करीबी सहयोग बनाए रहेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. रुटीन पर फोकस रखें. आर्थिक मामलों में सूझबूझ दिखाएं. जल्दबाजी से बचें. पेशेवर प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. लेनदेन में सजग रहें. खर्च पर अंकुश कठिन होगा. वैदेशिक विषयों में अनुकूलता का स्तर बढ़ेगा. नीति नियम की अवहेलना से बचें. निवेश योजनाओं में नियंत्रण बनाए रखें. न्यायिक मामलों में गति आएगी. 

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में समय दें. लोगों से प्रभावित होने से बचें. प्रलोभन व दिखावे में न आएं. रुटीन परिणाम बने रहेंगे. विभिन्न कार्यों  को समय पर पूरा करेंगे. आवश्यक मामलों में गति लाएंगे. 

धन संपत्ति- बजट व खर्च की सीमा पर जोर दें. योजनाएं प्रभावित रह सकती है. लेनदेन में स्पष्ट रहें. लीगल मामलों में सजगता बढ़ाएं. धैर्य और निरंतरता बनाए रखें. समकक्षों से भेंट होगी. 

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प्रेम मैत्री- अपनों के लिए प्रयास बढ़ाएं. रिश्तेदारों के लिए अधिकाधिक करने का भाव रहेगा. हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. बड़ों को आदर देंगे. भावनात्मक संतुलन रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. रिश्तों में नई उूर्जा का संचार होगा. विनम्रता से संबंधों को संवारें. 

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में लापरवाही से बचें. सुविधाओं पर ध्यान दें. बहकावे से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. आत्मविश्वास बना रहेगा. 

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आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. सतर्कता बढ़ाएं. 
 

शुभ अंक : 2, 5, 6 और और 9

शुभ रंग : रेड रोज

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