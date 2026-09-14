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आज 14 सितंबर 2026 कन्या राशिफल: व्यवहार विनम्र रहेगा, वाणी में मधुरता रखेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 14 September 2026, Virgo Horoscope Today: व्यवहार विनम्र रहेगा. वाणी में मधुरता रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा  बना रहेगा. 

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virgo horoscope
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सभी मामलों में आपसी सहमति की संभावना बढ़ेगी. रहन सहन पर जोर होगा. साज संवार बनाए रहेंगे. अनुकूलन का स्तर बढ़ा रहेगा. पारिवारिक मामलों में सुख संवरेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. भव्यता पर जोर बनाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों  को आगे बढ़ाएंगे. आस्था बल पाएगी.  तेजी दिखाएंगे. वित्त प्रबंधन संवार पाएगा. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यों  को उचित दिशा देंगे. अवसरों को भुनाएंगे. अपनों की मदद करेंगे. लेनदेन में वांछित परिणाम बनेंगे. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. तेजी का भाव बढ़ेगा. 

धन संपत्ति- बैंकिंग पर जोर रखेंगे. आर्थिक संग्रह पर फोकस होगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संपत्ति के मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. 

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प्रेम मैत्री- रक्त संबंधियों से भेंट होगी. रिश्ते अनुकूलता बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सौंदर्यबोध बढे़गा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सब प्रभावित हांेगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. परिवार के लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार विनम्र रहेगा. वाणी में मधुरता रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. आत्मविश्वास ऊंचा  बना रहेगा. 


आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. वचन रखें. 
 

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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : मूनलाइट

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