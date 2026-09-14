आज 14 सितंबर 2026 मकर राशिफल: सहयोग का भाव रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे

उच्च प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे. व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे. प्रबंधन से संबंधी निर्णय लेंगे. कामकाज संवार पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता का संचार रहेगा. प्रशासन के कार्य सहजता से बनेंगे. अधिकारीवर्ग प्रसन्न रहेगा. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. लोगों को जोड़ने में सफल होंगे. जिम्मेदारों से नजदीकी बढ़ाएंगे. भावनाओं पर अंकुश रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. आशंका से मुक्त बने रहेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- सबका सहयोग मिलेगा. सत्ता का समर्थन रहेगा. वरिष्ठों और समकक्षों का साथ होगा. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप रहेगा. विविध मामले साधेंगे.

धन संपत्ति- उद्योग व्यापार में उछाल आएगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. साख संवार बल पाएंगे. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी. प्रशासन सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनाएं साझा करने में सहज होंगे. जरूरी बात स्पष्टता से अपनों को कह पाएंगे. आपसी समन्वय सहकार से आगे बढ़ेंगे. प्रभावशीलता बनाए रखेंगे. रिश्तों में समन्वय रहेगा. अपनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे. अन्य की भावनाएं समझेंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग का भाव रखेंगे. नियमों का पालन करेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संवेदनशील रहेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.



आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. मेलजोल बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग : रक्तवर्ण

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