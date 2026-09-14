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आज 14 सितंबर 2026 तुला राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, तेजी दिखाएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 14 September 2026, Libra Horoscope Today: रक्त संचार बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल ऊंचा  रहेगा. तेजी दिखाएंगे. 

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libra horoscope
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नवीन प्रयासों को गति देंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. लोगों से भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. करियर एवं वाणिज्यिक मामले बल पाएंगे. सूझबूझ और सहकार से सभी कार्य करेंगे. अपनों के लिए अनुकूलन बनाए रखेंगे. सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. रचनात्मक कार्यों  से जुड़ेंगे. लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. लोकप्रियता बढ़ेगी. साख संवरेगी. साहस और पराक्रम के प्रदर्शन में सहज होंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पहल बनाए रखेंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. उम्मीद से बेहतर कामकाज रहेगा. सबका साथ एवं सहयोग मिलेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. 

धन संपत्ति- धनधान्य बढ़ाने पर जोर होगा. लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. लंबित कार्यों  में सक्रियता आएगी. इच्छित परिणाम बनेंगे. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. नवाचार बढ़ाएंगे. 

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प्रेम मैत्री- सबसे सुखद संवाद बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. करीबियों से महत्वपूर्ण बात कहेंगे. प्रियजनों के लिए समय निकालेंगे. साथ विश्वास पाएंगे. परिजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे. मित्र संख्या में वृद्धि होगी. मन प्रसन्न रहेगा. सबके हित की सोच रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- रक्त संचार बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. मनोबल ऊंचा  रहेगा. तेजी दिखाएंगे. 


आज का उपाय: आदिशक्ति शिव और गौरी की पूजा करें. भगवान श्रीगणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. चंद्रदर्शन न करें. सृजन बढ़ाएं. 
 

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शुभ अंक : 2, 5 और 6

शुभ रंग : ओपल कलर

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