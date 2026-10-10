Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 अक्टूबर 2026: आज 10 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

विक्रम संवत - 2083 सिद्धार्थी
शक सम्वत - 1948 पराभव
आश्विन - पूर्णिमान्त
भाद्रपद - अमान्त
तिथि
अमावस्या - 09:19 पी एम तक
नक्षत्र
हस्त - 09:42 पी एम तक
योग
इन्द्र - 10:02 पी एम तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 06:19 ए एम
सूर्यास्त - 05:57 पी एम
चन्द्रास्त - 05:30 पी एम
अशुभ काल
राहू - 09:13 ए एम से 10:41 ए एम
यम गण्ड -01:35 पी एम से 03:02 पी एम
कुलिक -06:19 ए एम से 07:46 ए एम
शुभ काल
अमृत काल - 03:36 पी एम से 05:14 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त - 04:40 ए एम से 05:29 ए एम
अभिजित मुहूर्त- 11:45 ए एम से 12:31 पी एम