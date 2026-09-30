इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को सेना में भर्ती, मिलेगा 50 हजार से ज्यादा का स्टाइपेंड

भारतीय सेना ने इंजीनियरिंग करने वाले युवाओं के लिए टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-145) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस कोर्स के जरिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सेना में अधिकारी बनने का मौका मिलेगा. यह कोर्स जुलाई 2027 से शुरू होगा. हालांकि, इन पदों के लिए आवेदन 30 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.

और पढ़ें

योग्य उम्मीदवार सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयन होने के बाद उम्मीदवारों को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में प्रशिक्षण दिया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 56,400 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. खास बात ये है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा.

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. उम्मीदवारों को पहले अपना आवेदन जमा करना होगा, जिसके बाद योग्य आवेदकों की लिस्ट तैयार की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष उपस्थित होना होगा, जिसके बाद चिकित्सा परीक्षा होगी. इसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और पाठ्यक्रम के लिए चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

Advertisement

इस भर्ती के लिए बीई, बीटेक या एमएससी की डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार की इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेना की ओर से जारी की गई तय स्ट्रीम में होनी चाहिए. इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें सेना की सभी तय शर्तों को पूरा करना होगा. चयन होने पर उन्हें अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पास करने का प्रमाण और सभी सेमेस्टर या साल की मार्कशीट जमा करनी होगी. साथ ही इंजीनियर कोर, सिग्नल कोर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर कोर में कमीशन दिया जा सकता है. सेना की आवश्यकताओं के अनुसार, उम्मीदवारों को अन्य शाखाओं और सेवाओं में भी कमीशन दिया जा सकता है.

आवेदन कैसे करें

आवेदक joinindianarmy.nic.in के जरिए जाकर करना होगा. उन्हें ऑफिसर एंट्री अप्लाई/लॉगिन का चयन करके रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. पंजीकृत उम्मीदवार अपने मौजूदा क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं. लॉग इन करने के बाद आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करें का चयन करना होगा और तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी-145) जुलाई 2027' चुनना होगा. इसके बाद उन्हें अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक और संचार संबंधी जानकारी के साथ-साथ अपनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम को दर्ज करना होगा.

---- समाप्त ----