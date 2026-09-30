scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को सेना में भर्ती, मिलेगा 50 हजार से ज्यादा का स्टाइपेंड

भारतीय सेना ने जुलाई 2027 के कोर्स के लिए टीजीसी-145 पद के लिए आवेदन मांगें हैं. इस पद के माध्यम से इंजीनियरिंग स्नातकों को आईएमए ट्रेनिंग के बाद अधिकारी बनने का सपना पूरा होगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने अच्छा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा.

Advertisement
X
ग्रेजुएट इंजीनियर को भारतीय सेना में मिलेगा मौका.
ग्रेजुएट इंजीनियर को भारतीय सेना में मिलेगा मौका.

भारतीय सेना ने इंजीनियरिंग करने वाले युवाओं के लिए टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC-145) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस कोर्स के जरिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सेना में अधिकारी बनने का मौका मिलेगा. यह कोर्स जुलाई 2027 से शुरू होगा. हालांकि, इन पदों के लिए आवेदन 30 सितंबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.  

योग्य उम्मीदवार सेना की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयन होने के बाद उम्मीदवारों को देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) में प्रशिक्षण दिया जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 56,400 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. खास बात ये है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाएगा. 

चयन प्रक्रिया 

सम्बंधित ख़बरें

Dk Shivakumar Karnataka CM property controversy response HD Kumaraswamy Allegations
'हां, मेरे पास 1400 करोड़ की संपत्ति', DK शिवकुमार का कुमारस्वामी को जवाब
The protests by the DTC drivers heavily impacted students and low-income workers of the national capital. (Image: Meenal Sharma)
DTC हड़ताल पर ESMA का असर, निजी ऑपरेटरों के साथ लगाए गए 500 ड्राइवर
FAIMA Doctor
डॉक्टरों की 'होम डिलीवरी' के बिजनेस मॉडल पर FAIMA ने जताई चिंता
3500 पदों पर केनरा बैंक में होगी भर्ती.
केनरा बैंक में 3500 पदों पर होगी भर्ती, हर महीने मिलेगा इतना स्टाइपेंड
भारत य
भारत में 22 LPA या 48K यूरो इन जर्मनी! टेक प्रोेफेशनल ने मांगी मदद

चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी.  उम्मीदवारों को पहले अपना आवेदन जमा करना होगा, जिसके बाद योग्य आवेदकों की लिस्ट तैयार की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष उपस्थित होना होगा, जिसके बाद चिकित्सा परीक्षा होगी. इसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और पाठ्यक्रम के लिए चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे. 

कौन कर सकता है आवेदन?

Advertisement

इस भर्ती के लिए बीई, बीटेक या एमएससी की डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार की इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेना की ओर से जारी की गई तय स्ट्रीम में होनी चाहिए. इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, उन्हें सेना की सभी तय शर्तों को पूरा करना होगा. चयन होने पर उन्हें अपनी इंजीनियरिंग डिग्री पास करने का प्रमाण और सभी सेमेस्टर या साल की मार्कशीट जमा करनी होगी. साथ ही इंजीनियर कोर, सिग्नल कोर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर कोर में कमीशन दिया जा सकता है. सेना की आवश्यकताओं के अनुसार, उम्मीदवारों को अन्य शाखाओं और सेवाओं में भी कमीशन दिया जा सकता है. 

आवेदन कैसे करें

आवेदक joinindianarmy.nic.in के जरिए जाकर करना होगा. उन्हें ऑफिसर एंट्री अप्लाई/लॉगिन का चयन करके रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. पंजीकृत उम्मीदवार अपने मौजूदा क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं. लॉग इन करने के बाद आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करें का चयन करना होगा और तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी-145) जुलाई 2027' चुनना होगा. इसके बाद उन्हें अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक और संचार संबंधी जानकारी के साथ-साथ अपनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम को दर्ज करना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    किसान परिवार की बेटी, हाथ में तीर-कमान… चिकिथा ने एशियन गेम्स में जीते 2 गोल्ड |
    प्रॉपर्टी या शेयर? Gen Z कैसे बना रहे हैं अपना निवेश पोर्टफोलियो |
    गार्ड की नौकरी का ऑफर, ₹2 लाख सैलरी का वादा.... चार भारतीय रूसी मिलिट्री कैंप में फंसे |
    36 की उम्र में मां बनेगी ये एक्ट्रेस? फ्रीज कराएगी एग्स, दुबई के करोड़पति बिजनेसमैन को गुपचुप कर रही डेट! |
    वोट चोरी के मामले पर कांग्रेस हमलावर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा |
    मौत के बाद बीते 5 दिन, पोस्टमार्टम से कई खुलासे... कब सुलझेगी प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी की डेथ मिस्ट्री? |
    पूर्व IAS दिव्या मित्तल की राजनीति में एंट्री, वीड‍ियो जारी कर क‍िया ऐलान |
    खगड़िया के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरी सीढ़ी, 9 साल की छात्रा की मौत |
    अंतरिक्ष में 'पेट्रोल पंप' बना चीन! सैटेलाइट को दिया 142 किलो ईंधन, 8 साल बढ़ेगी उम्र |
    CAFE-3 Norms: बनेंगी 'स्मार्ट' कारें... बदलेगा माइलेज का खेल! 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
    Advertisement