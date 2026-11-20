आलू ऐसी सब्जी है जो शायद ही किसी भारतीय रसोई में इस्तेमाल न होती हो. आलू का इस्तेमाल हर मौसम में किया जाता है. कभी आलू के पराठे बनते हैं, तो कभी इसकी सब्जी, चिप्स और पकौड़े तैयार किए जाते हैं. यही वजह है कि आलू लगभग हर घर में हमेशा मौजूद रहता है. हालांकि, कई बार आलू खत्म हो जाता है, तो बाजार लेने जाना पड़ता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको बाजार से आलू खरीदने के बजाय अपनी बालकनी या छत पर ही ताजे आलू मिलने लगें, तो कितना अच्छा होगा.

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जी हां, आप सही सोच रहे हैं. आप घर पर आसानी से आलू उगा सकते हैं. इसके लिए आपको न तो बड़े खेत की जरूरत है और न ही किसी खास तरह की गार्डनिंग टिप्स की. आप घर में रखे एक बड़े गमले या ग्रो बैग में भी आलू उगा सकते हैं. खास बात यह है कि नवंबर का महीना आलू लगाने के लिए अच्छा माना जाता है. सही मिट्टी, खाद और थोड़ी देखभाल से घर पर ही आलू की अच्छी पैदावार ली जा सकती है. आइए जानते हैं गमले में आलू उगाने का आसान तरीका.

1. सबसे पहले तैयार करें आलू के लिए खास मिट्टी: आलू उगाने के लिए आपको सबसे पहले सही मिट्टी चुनना जरूरी है. अगर मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त होगी, तो आलू के कंदों को फैलने और बढ़ने में परेशानी हो सकती है. इसलिए ऐसी मिट्टी तैयार करें जो हल्की और भुरभुरी हो. आलू उगाने के लिए आपको 50% बगीचे की मिट्टी, 40% गोबर की खाद और 10% रेत मिलाकर मिट्टी तैयार करनी होगी.



इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर मिट्टी तैयार कर लें. इसमें रेत मिलाने से पानी आसानी से नीचे निकल जाता है और मिट्टी में हवा भी बनी रहती है. इससे आलू को बढ़ने के लिए अच्छी जगह मिलती है.

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2. बड़े गमले या ग्रो बैग में उगाएं आलू: आलू लगाने के लिए छोटा गमला इस्तेमाल करने से बचें. इसकी जगह बड़ा गमला या ग्रो बैग लें, ताकि जमीन के अंदर आलू के कंदों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिल सके. अब तैयार की गई मिट्टी से गमले या ग्रो बैग को पूरा न भरें. शुरुआत में इसमें सिर्फ आधी मिट्टी डालें. ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे-जैसे आलू का पौधा बड़ा होगा, उसके तने के आसपास दोबारा मिट्टी डालनी पड़ेगी. इसलिए ऊपर की तरफ जगह खाली रखना जरूरी है.

3. अंकुर निकले हुए आलू से उगाएं: आलू लगाने के लिए ऐसे आलू चुनें जिनमें सफेद-सफेद से अंकुर निकलने लगे हों. इन्हें स्प्राउटेड पोटैटो भी कहा जाता है. अगर आपके पास ऐसे आलू नहीं हैं, तो कुछ आलू लेकर उन्हें कुछ दिनों के लिए अंधेरी जगह पर रख दें. इससे उनमें अंकुर निकलने में मदद मिल सकती है.

अब गमले की मिट्टी में करीब 5 से 10 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं. इसमें अंकुर वाले आलू को रखकर ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें. इसके बाद थोड़ा पानी डालें, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे.

4. नवंबर का महीना है आलू लगाने के लिए अच्छा: आलू लगाने के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम में ठंडक रहती है, जो आलू के पौधे की बढ़त के लिए अनुकूल होती है. आलू के पौधे को करीब 17 से 19 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर में अच्छी तरह बढ़ने में मदद मिलती है. वहीं, 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी होने पर पौधे की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को अच्छी धूप मिले, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी और तेज टेंपरेचर से भी ना मिले.



5. पौधे में डालते रहें ऑर्गेनिक खाद: सिर्फ आलू लगाने से काम पूरा नहीं होता, बल्कि समय-समय पर पौधे को पोषण देना भी जरूरी है. आलू लगाने के करीब 10 से 15 दिन बाद पौधे में ऑर्गेनिक खाद डालें. इसके लिए नॉर्मल मिट्टी और गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट को बराबर मात्रा में मिलाएं. अब इस मिश्रण को पौधे के तने के आसपास डाल दें. करीब 30 दिन बाद दोबारा खाद दे सकते हैं. इससे पौधे को जरूरी पोषण मिलेगा और जमीन के अंदर नए आलू यानी कंद बनने में मदद मिलेगी.



6. 60 से 70 दिनों में मिलने लगेंगे घर के उगे आलू: आमतौर पर आलू की फसल तैयार होने में 60 से 70 दिन का समय लग सकता है. जब पौधे की पत्तियां धीरे-धीरे पीली पड़ने लगें और सूख जाएं, तो समझ जाएं कि आलू निकालने का समय आ गया है. इसके बाद मिट्टी को ध्यान से हटाकर जमीन के अंदर तैयार हुए आलू निकाल सकते हैं. इस तरह थोड़ी सी जगह और नॉर्मल देखभाल की मदद से आप अपनी बालकनी या छत पर आलू उगा सकते हैं.

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