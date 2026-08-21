खाने में प्याज-मिर्च नहीं मिली तो जेल में कैदियों का हंगामा, भूख हड़ताल के बाद रेजर से खुद को किया घायल

राजस्थान में कोटपूतली की जेल में जब खाने में प्याज और हरी मिर्च नहीं मिला तो कैदी भूख हड़ताल पर बैठ गए. मांगें पूरी नहीं होने पर पर करीब आधा दर्जन कैदियों ने खुद को रेजर चलाकर घायल कर लिया. इस घटना के बाद जेल प्रशासन से लेकर पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. रेजर से कैदियों ने हाथ काट लिए, जिसमें करीब आधा दर्जन कैदी घायल हो गए.

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दो कैदियों की हालात खराब होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहीं चार कैदियों की हालत सामान्य है. कैदियों के हालात को देखते हुए जेल में डॉक्टरों की टीम भेजी गई है. कैदी अपनी मांगों को लेकर कल देर शाम से धरना देकर भूख हड़ताल पर बैठे थे. मांगों पर सुनवाई नहीं होने से नाराज कुछ कैदियों ने कथित तौर पर अपने हाथों पर रेजर चला लिया. इसकी सूचना मिलते ही जेल में तुरंत डॉक्टरों की टीम पहुंची और घायलों का इलाज किया गया.

घटना को लेकर क्या बोले जेल अधीक्षक?

जेल अधीक्षक मानाराम गर्ग ने बताया कि कैदियों की मांग थी कि सब्जी के साथ मिर्ची और प्याज भी उपलब्ध कराई जाए. इसी मांग को लेकर वे धरने और भूख हड़ताल पर बैठे थे. उन्होंने बताया कि करीब आधा दर्जन कैदी घायल मिले, जिनमें दो को अधिक चोट होने के कारण जिला अस्पताल भेजा गया है और चार कैदियों की हालत सामान्य है.

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इस घटना की सूचना मिलने के बाद डीएलएसए सचिव नीलम मीणा समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने जेल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कैदियों से बातचीत कर मामला शांत कराने का प्रयास किया. जेल अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल स्थिति ठीक है और सभी कैदियों ने खाना खा लिया है. वहीं, कैदियों के द्वारा खुद को रेजर से घायल किए जाने की घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन की और से जांच की जा रही है. जेल प्रशासन के मुताबिक, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. बाद में कैदियों ने खाना भी खा लिया.

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