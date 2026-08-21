scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जज बनने के ल‍िए अब 3 नहीं 1 साल की वकालत जरूरी, 2027 तक मिलेगी विशेष छूट

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के लॉ ग्रेजुएट्स को बड़ी राहत देते हुए सिविल जज भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए वकालत के अनिवार्य अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है. CJI सूर्यकांत की पीठ ने 2:1 के बहुमत से दिए फैसले में व्यवस्था दी कि 31 मार्च 2027 तक बिना अनुभव वाले अभ्यर्थी भी परीक्षा दे सकेंगे, हालांकि उन्हें चयन के बाद दो साल की ट्रेनिंग व क्लर्कशिप से गुजरना होगा.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट: सिविल जज बनने के लिए अब 3 नहीं, सिर्फ 1 साल की वकालत जरूरी
सुप्रीम कोर्ट: सिविल जज बनने के लिए अब 3 नहीं, सिर्फ 1 साल की वकालत जरूरी

देश भर के लॉ ग्रेजुएट्स और युवा वकीलों के लिए देश की सर्वोच्च अदालत से बहुत बड़ी राहत की खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने मई 2025 के फैसले में संशोधन करते हुए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) यानी एंट्री-लेवल ज्यूडिशियरी परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य 3 साल के कानूनी अनुभव (वकालत) की शर्त को घटाकर 1 साल कर दिया है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ए. जी. मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) को खारिज करते हुए 2:1 के बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

2027 तक बिना अनुभव वाले अभ्यर्थी भी होंगे योग्य
सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के हितों का ध्यान रखते हुए एक बड़ा अंतरिम इंतज़ाम किया है. 

31 मार्च 2027 तक राहत: 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित होने वाली सभी ज्यूडिशियरी परीक्षाओं में अभ्यर्थी बिना किसी पूर्व अनुभव के भी शामिल हो सकेंगे.

1 साल ट्रेनिंग + 1 साल क्लर्कशिप: ऐसे बिना अनुभव वाले चयनित उम्मीदवारों को सीधे पोस्टिंग नहीं मिलेगी. चयन के बाद उन्हें पहले 1 साल 'ट्रेनी ज्यूडिशियल ऑफिसर' के रूप में न्यायिक अकादमी में ट्रेनिंग लेनी होगी और इसके बाद 1 साल की स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप पूरी करनी होगी.

Advertisement

1 अप्रैल 2027 से लागू होगी नई व्यवस्था: 1 अप्रैल 2027 के बाद निकलने वाली भर्तियों के लिए 1 साल का वकालत का अनुभव अनिवार्य होगा.

अचानक नियम बदलने से युवाओं को हो रही थी परेशानी

अदालत ने माना कि बिना किसी बदलाव या समय दिए अचानक 3 साल का अनुभव अनिवार्य करने से युवा वकीलों और लॉ ग्रेजुएट्स के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया था, इसलिए इसमें सीमित हस्तक्षेप करना बेहद जरूरी था.

गौरतलब है कि 20 मई 2025 को शीर्ष अदालत ने फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के सीधे ज्यूडिशियरी परीक्षा में बैठने पर रोक लगाते हुए कम से कम 3 साल की वकालत अनिवार्य कर दी थी.

वकालत का अनुभव जरूरी, लेकिन व्यवहारिक हो नियम: CJI

बहुमत का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पीठ को अपने पिछले फैसले के उस मूल तर्क में कोई खामी नजर नहीं आती, जिसमें कहा गया था कि न्यायपालिका में आने से पहले उम्मीदवार को कानूनी पेशे का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए. हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुभव की यह शर्त तर्कसंगत होनी चाहिए और इससे युवाओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

हाईकोर्ट्स और NLUs से मांगी गई थी राय

शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़ी पुनर्विचार याचिकाओं और रिट याचिकाओं पर 28 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट्स को सिविल जज भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल करने का निर्देश दिया था. साथ ही 3 साल के अनुभव के नियम पर देश के सभी हाईकोर्ट्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) और लॉ कॉलेजों से राय भी मांगी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    Swine Flu में सिर्फ बुखार पर नजर रखना काफी नहीं, ये 4 लक्षण दिखें तो तुरंत जाएं अस्पताल |
    Gond Ladoo Recipe: सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से बनाएं 1 किलो हलवाई जैसे गोंद लड्डू, हड्डियों से आ रही कट-कट की आवाज होगी दूर |
    भारत 2047 तक कैसे बन सकता है 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी? जयंत सिन्हा ने बताया रोडमैप |
    ‘बाबू नहीं, पब्लिक सर्वेंट हूं’… तुकाराम मुंढे ने बताया कैसी होनी चाहिए नई ब्यूरोक्रेसी |
    स्वाइन फ्लू का खतरा! स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की हाई-लेवल मीटिंग, तैयारियों का लिया जायजा |
    चौंकाने वाला मामला! पुलिस ने मरा हुआ समझ कमरे में किया लॉक, 2 घंटे बाद देखा तो जिंदा मिली तीन बच्चों की मां |
    हाथ में DSLR और... जब CM हाउस में फोटोग्राफर बने विजय, Video वायरल |
    घर बनवाना हुआ महंगा... अचानक दिल्ली से गोवा तक बढ़े Saria के दाम |
    105 साल के कैदी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, उम्र देखकर अदालत ने दी जेल से रिहाई |
    मिलावट का ऐसा डर! अपनी ही बनाई मिठाई खाने से दुकानदार ने किया इनकार, SDM ने उठवाकर फिंकवाई
    Advertisement