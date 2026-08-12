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यूपी चुनाव से पहले BJP का Gen-Z चौपाल, बनेगी ‘Gen Z टीम’

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है. भाजपा हर विधानसभा में एक टीम बनाएगी, जो स्कूल-कॉलेजों में जाकर युवाओं से बात करेगी और उनकी समस्याओं के बारे में जानेगी.

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उत्तर प्रदेश में भाजपा करेगी जेन Z चौपाल (सांकेतिक तस्वीर)
उत्तर प्रदेश में भाजपा करेगी जेन Z चौपाल (सांकेतिक तस्वीर)

साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. चुनावी साल में Gen-Z को साधने के लिए भाजपा जमीनी स्तर पर काम करने वाली है. युवाओं पर पकड़ बनाने के लिए भाजपा की युवा टोली स्कूल-कॉलेजों में उनसे सीधे संवाद करने वाली है. भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और जिला स्तरीय टीम युवाओं से बात करने वाली है.

सूत्रों की मानें तो इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा के लिए 10-10 युवाओं की टीमें तैयार की जाएगी और वही जाकर स्कूल-कॉलेज में युवाओं से बात करेंगे. इस बातचीत का मकसद युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं और राय के बारे में जानना होगा. यह टीमें युवाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताएंगी. 

स्कूल, कॉलेजों में युवाओं से बातचीत के अलावा छोटे समूहों के जरिए संवाद कार्यक्रम कराया जाएगा. युवा संपर्क अभियान किया जाएगा. भाजपा की कोशिश इस बार चुनाव से पहले युवाओं को साधने की है. 

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उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी अपने क्षेत्रों में युवाओं से संपर्क करेंगे. वे अपने क्षेत्र के युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं आदि के बारे में जानेंगे. यूपी कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने रायबरेली में बड़े स्तर पर युवाओं से बातचीत के लिए कार्यक्रम किया था. इस कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं की समस्याएं सुनीं, साथ ही परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने वाले छात्रों को उन्होंने सम्मानित भी किया. 

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यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 'ब्राह्मण' दांव, सपा-भाजपा में छिड़ी जुबानी जंग!

सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में तमाम मंत्री अपने अपने क्षेत्रो में इसी तरह काम करने वाले हैं जिससे बूथ स्तर तक युवाओं से जुड़ा जा सके.

चुनाव से पहले भाजपा ने यूं ही नहीं युवाओं से संवाद करने की रणनीति बनाई. रणनीतिकारों का मानना है कि युवाओं का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय है. ऐसे में भाजपा अब युवाओं को साधने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. 

बीतें दिनों, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी ऐसा ही कार्यक्रम किया था. उन्होंने मुंबई में Gen Z से बातचीत की थी. अब 15 अगस्त को नागपुर में भी वे छात्रों से संवाद करने वाले हैं. 

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