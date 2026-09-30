जयपुर की गलियों में छिपा है भूलभुलैया सीढ़ियों वाला रहस्यमयी कुंड! महलों से अलग है इसकी कहानी

हल्की-हल्की सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे मौसम में लोग घूमने के लिए राजस्थान का रुख सबसे पहले करते हैं. जिसमें सबसे खास जगह है जयपुर. वैसे तो जयपुर अपने शाही महलों और किलों के लिए बहुत ही फेमस है. लेकिन, जयपुर में एक ऐसा हिडन स्पॉट है, जिससे बहुत ही कम लोग वाकिफ है. हम यहां बात कर रहे हैं पन्ना मीणा के कुंड की. पन्ना मीणा के कुंड को पन्ना मीणा की बावड़ी भी कहा जाता है.

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पन्ना मीणा का कुंड शहर की चकाचौंध से दूर आमेर की पुरानी गलियों की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है, जो पहली नजर में किसी भूलभुलैया जैसी दिखाई देती है. यहां नीचे की ओर जाती सीढ़ियां एक ऐसा ज्योमैट्रिकल पैटर्न बनाती हैं, जिसे देखकर पहली नजर में समझना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर इस कुंड में उतरने का रास्ता कहां से शुरू होता है. खास बात यह है कि इस कुंड के चारों तरफ एक तरह की सीढ़ियां ही बनी हुई हैं.

आमेर के पास कहां स्थित है पन्ना मीणा का कुंड?

पन्ना मीणा का कुंड राजस्थान के जयपुर जिला के आमेर इलाके में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी है. यह आमेर किले के पास मौजूद है, इसलिए जयपुर जाने वाले पर्यटक आमेर किले घूमने के साथ साथ इस जगह को भी आसानी से देख सकते हैं.

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कभी पानी और लोगों की जरूरत से जुड़ा था यह कुंड

स्थानीय पंडित संतोष कुमार व्यास अमेरिया ने Aajtak.in से बात करते हुए बताया कि, 'मैं यहां के सबसे पुराने मंदिर अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर का महंत हूं. बाबा ने मुझे इस मंदिर की सेवा करने का अवसर दिया है. दरअसल, अम्बिकेश्वर महादेव के नाम से ही आमेर का नाम निकला है. इस मंदिर तक पहुंचने से पहले श्रद्धालु इस पन्ना मीणा की बावड़ी में स्नान करते थे और फिर भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर में जाते थे. मंदिर के बाहर कीर्ति स्तंभ भी बना हुआ है. पुराने समय में यहां आने वाले श्रद्धालु पहले स्नान-ध्यान करते और उसके बाद मंदिर में पूजा-अर्चना करते थे.'

अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर, जयपुर

- अब सवाल यह उठता है कि आखिर राजा ने इतनी बड़ी बावड़ी का निर्माण क्यों करवाया था?

महंत जी ने आगे जवाब देते हुए बताया कि, 'दरअसल, यह बावड़ी सिर्फ जल स्रोत के लिए नहीं थी. इसका संबंध धार्मिक परंपरा से भी था. आमतौर पर शिव मंदिरों में भगवान शिव पर चढ़ाया जाने वाला जल किसी नदी, तालाब या विशेष कुंड से पहुंचता है. इसी तरह यहां भी बावड़ी का धार्मिक महत्व रहा होगा. चारों तरफ बनी सीढ़ियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी समय यहां बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते होंगे और स्नान के बाद अम्बिकेश्वर महादेव के दर्शन करते होंगे.'

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'संभव है कि विशेष अवसरों पर यहां मेले या धार्मिक आयोजन भी होते रहे हों. स्थानीय तौर पर कई लोग इसे पन्ना मियां की बावड़ी भी कहते हैं, लेकिन इसका प्रचलित नाम पन्ना मीणा की बावड़ी है.'

'इस बावड़ी के निर्माण से संबंध मीणा समाज का था. आमेर क्षेत्र में लंबे समय तक मीणा समाज का प्रभाव रहा है. करीब 1100 साल पहले इस इलाके में मीणाओं का शासन माना जाता है. बावड़ी के पीछे स्थित पहाड़ी क्षेत्र को भी मीणाओं का गढ़ कहा जाता है. इसी वजह से इस जगह के नाम के साथ 'मीणा' जुड़ने की स्थानीय मान्यता प्रचलित है. हालांकि, आमेर की पूरी कहानी सिर्फ इस बावड़ी तक सीमित नहीं है. इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ती है. जब कछवाहा वंश के शासक इस क्षेत्र में आए, तो उन्होंने अंबकेश्वर महादेव को अपना कुलदेवता माना. इसके बाद धीरे-धीरे आमेर का विस्तार होता गया. यहां हवेलियां बनीं, महल बने, किले का निर्माण हुआ और आगे चलकर इसी क्षेत्र ने जयपुर जैसे बड़े शहर के विकास की नींव तैयार की.'

'इसलिए आमेर को समझने के लिए सिर्फ उसके महलों और किलों को देखना काफी नहीं है. इसकी मूल कहानी उस प्राचीन शिव मंदिर से भी जुड़ी हुई है, जिसे यहां की आस्था और इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है. यानी आमेर के इतिहास की एक कहानी अम्बिकेश्वर महादेव से शुरू होती है और आगे चलकर कछवाहा राजवंश, आमेर के निर्माण और फिर जयपुर के विकास तक पहुंचती है.'

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पन्ना मीणा कुंड की वास्तुकला

पन्ना मीणा कुंड की सबसे खास पहचान इसकी ज्योमैट्रिकल पैटर्न की सीढ़ियां और स्मैट्रिकल डिजाइन है. कुंड में चारों तरफ से सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हैं, जो एक-दूसरे के समानांतर दिखाई देती हैं. ऊपर से देखने पर इन सीढ़ियों का पैटर्न बेहद व्यवस्थित और आकर्षक नजर आता है.

पन्ना मीणा कुंड

इस तरह की सीढ़ीनुमा बनावट राजस्थान की पारंपरिक बावड़ी वास्तुकला की खासियत मानी जाती है. गर्म और शुष्क जलवायु वाले राजस्थान में बावड़ियां पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण साधन थीं. पानी का स्तर नीचे जाने पर भी लोग सीढ़ियों के जरिए आसानी से उसके पास तक पहुंच सकें, इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ऐसी संरचनाएं बनाई जाती थीं.

पन्ना मीणा कुंड में सीढ़ियों के साथ आसपास की पत्थर की दीवारें, मेहराबदार (Arch-shaped) हिस्से और छोटे-छोटे विश्राम स्थल इसकी वास्तुकला को और खास बनाते हैं. इसकी पूरी संरचना में उपयोगिता और सुंदरता का संतुलन दिखाई देता है. यही वजह है कि आज यह सिर्फ एक पुरानी जल संरचना नहीं, बल्कि जयपुर की ऐतिहासिक वास्तुकला को समझने वाली महत्वपूर्ण जगहों में गिना जाता है.

कैसे पहुंचे पन्ना मीणा का कुंड?

पन्ना मीणा का कुंड आमेर क्षेत्र में स्थित है और जयपुर शहर से सड़क मार्ग के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है. जयपुर से आमेर की दूरी करीब 11 किलोमीटर के आसपास है. यहां जाने के लिए कैब, टैक्सी या ऑटो का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप आमेर किला देखने जा रहे हैं, तो पन्ना मीणा का कुंड उसी ट्रिप में शामिल किया जा सकता है. इससे एक ही रूट में जयपुर की कई ऐतिहासिक जगहों को देखने का मौका मिल जाएगा.

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आसपास घूमने के लिए ये जगहें भी हैं खास

आमेर किला: जयपुर की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल आमेर किला अपनी भव्य वास्तुकला और राजपूत-मुगल शैली के लिए जाना जाता है.

जयगढ़ किला: आमेर के आसपास स्थित यह किला अपनी मजबूत किलेबंदी और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है.

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