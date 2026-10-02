सब्जी मंडी में आई 4 फीट लंबी लौकी, देखने उमड़ी भीड़, लोगों ने साथ में ली सेल्फी, Video

राजस्था के धौलपुर जिले के सरमथुरा की सब्जी मंडी में आज रोज की तरह सब्जियों की खरीद-बिक्री चल रही थी. इसी दौरान मंडी में आई एक ऐसी लौकी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसे देखकर लोग कुछ देर के लिए वहीं रुक गए. सब्जी मंडी में बिक्री के लिए पहुंची यह लौकी करीब चार फीट लंबी थी. आमतौर पर मंडी में दिखाई देने वाली लौकी की तुलना में इसकी लंबाई काफी ज्यादा थी. देखते ही देखते यह लौकी मंडी में आकर्षण का केंद्र बन गई.जो ग्राहक सब्जियां खरीदने के लिए मंडी पहुंचे थे, वे भी इस लौकी को देखने लगे. दूसरे सब्जी विक्रेताओं की नजर भी इस पर पड़ी. चार फीट लंबी लौकी देखकर हर कोई हैरान था. कई लोग इसे अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने लगे.

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मंडी में जैसे-जैसे लोगों को इतनी लंबी लौकी के बारे में पता चला, उसे देखने वालों की संख्या बढ़ती गई. ग्राहक और सब्जी विक्रेता उसके आसपास जमा होकर उसकी लंबाई देखते नजर आए. कई लोगों ने इस अनोखी लौकी के साथ सेल्फी भी ली. कुछ लोगों ने फोटो खींचे तो कुछ ने वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में कैद कर लिया. देखते ही देखते चार फीट लंबी लौकी मंडी में चर्चा का विषय बन गई.मंडी में मौजूद लोगों के लिए सबसे हैरानी वाली बात इसकी लंबाई थी. ग्राहकों और अन्य सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि उन्होंने मंडी में अब तक आमतौर पर आधा फीट से लेकर एक फीट तक की लौकी ही देखी है. इतनी लंबी लौकी उन्होंने पहले नहीं देखी थी.

मदन मोहन कुशवाह के खेत में उगी लौकी

यह चार फीट लंबी लौकी सब्जी विक्रेता मदन मोहन कुशवाह के खेत में उगी है. मदन मोहन कुशवाह आज अपनी दूसरी सब्जियों के साथ इस लौकी को भी बिक्री के लिए सरमथुरा की सब्जी मंडी लेकर पहुंचे थे.उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मंडी में पहुंचते ही यह लौकी लोगों के बीच इतनी चर्चा का विषय बन जाएगी. जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी, लोग इसे देखने के लिए रुकने लगे. कुछ ही समय में मंडी में मौजूद ग्राहक और सब्जी विक्रेता इसके बारे में एक-दूसरे से बात करने लगे. चार फीट लंबी लौकी देखकर लोगों में कौतूहल बना रहा.

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मंडी में मौजूद ग्राहकों और सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि उन्होंने अभी तक यहां आमतौर पर आधा से एक फीट तक की लौकी ही देखी है. लेकिन इस बार चार फीट लंबी लौकी देखकर उन्हें भी हैरानी हुई. लौकी की लंबाई ही लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी रही. मंडी में जो लोग इसे पहली बार देख रहे थे, वे मोबाइल निकालकर इसकी तस्वीर और वीडियो बनाने लगे. कई लोगों ने लौकी के साथ सेल्फी भी ली. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए. इसके बाद चार फीट लंबी लौकी की चर्चा मंडी से बाहर भी होने लगी.

सब्जी विक्रेता मदन मोहन कुशवाह ने बताया कि उन्होंने अपने खेत में जैविक तरीके से लौकी की खेती की है. उनके मुताबिक, इस लौकी को तैयार करने में किसी तरह की रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया. मदन मोहन कुशवाह का कहना है कि अच्छी देखभाल और देशी खाद के कारण ही लौकी इतनी बड़ी हो पाई है. उन्होंने अपने खेत में जैविक तरीके से इसकी खेती की और लगातार इसकी देखभाल की. मंडी में जब यह लौकी बिक्री के लिए पहुंची तो उसकी लंबाई देखकर लोग रुकने लगे. सब्जी विक्रेता के मुताबिक, बिना रासायनिक खाद के तैयार हुई इस लौकी का इतना बड़ा होना उनके लिए भी खास बात है.

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दिनभर मंडी में होती रही लौकी की चर्चा

चार फीट लंबी लौकी दिनभर सरमथुरा की सब्जी मंडी में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही. ग्राहक हो या दूसरे सब्जी विक्रेता, हर कोई इसकी लंबाई को लेकर बात करता नजर आया. कई लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद किया. कुछ लोगों ने इसके साथ सेल्फी ली और कुछ ने फोटो और वीडियो बनाए. देखते ही देखते इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे.

मंडी में रोजाना सब्जियों की खरीद-बिक्री होती है, लेकिन इस दिन चार फीट लंबी लौकी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लोगों के लिए यह इसलिए भी कौतूहल का विषय रही, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी लंबी लौकी नहीं देखी थी. मदन मोहन कुशवाह के खेत में उगी यह लौकी अब सरमथुरा की सब्जी मंडी में चर्चा का विषय बन गई है. सब्जी विक्रेता के मुताबिक, अच्छी देखभाल और देशी खाद के इस्तेमाल से यह लौकी इतनी बड़ी हुई है. फिलहाल चार फीट लंबी इस लौकी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मंडी में पहुंची इस अनोखी लौकी ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और पूरे दिन लोग इसकी लंबाई को लेकर चर्चा करते रहे.



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