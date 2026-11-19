सोशल मीडिया पर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस गिरोह ने लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर करीब 55 लाख रुपये की ठगी की. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरोह सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर अपने जाल में लोगों को फंसाता था. इसके बाद निवेश के नाम पर पीड़ितों के क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच बनाकर रकम उड़ा देता था.

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गिरोह के सदस्य Instagram पर विज्ञापन चलाकर लोगों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने और मोटा मुनाफा कमाने का लालच देते थे. विज्ञापन के जरिए संपर्क में आने वाले लोगों को फिर इंटरनेशनल WhatsApp अकाउंट से मैसेज और कॉल किए जाते थे. आरोपी फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर पीड़ितों से संपर्क बनाए रखते थे. इस तरीके से वे लोगों का भरोसा जीतते थे और उन्हें क्रिप्टो निवेश के लिए तैयार करते थे.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले पीड़ित के मोबाइल फोन में मौजूद Trust Wallet का एक्सेस हासिल करते थे. इसके बाद वॉलेट में मौजूद USDT (क्रिप्टोकरेंसी) को ट्रांसफर कर देते थे. रकम ट्रांसफर होने के कुछ ही मिनटों के भीतर आरोपी पूरा क्रिप्टोकरेंसी बैलेंस निकाल लेते थे. इस तरह पीड़ित को संभलने या ट्रांजैक्शन रोकने का मौका मिलने से पहले ही उसके वॉलेट को खाली कर दिया जाता था.

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दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 16 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड बरामद किए हैं. इसके अलावा एक वाहन और 3 लाख रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं. पुलिस बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड की जांच कर गिरोह के इस्तेमाल किए गए डिजिटल नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है. जांच के दौरान ठगी से जुड़े दूसरे लोगों और इनके संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है.

पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब गिरोह के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क की जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ठगी की रकम किन क्रिप्टो वॉलेट और खातों के जरिए ट्रांसफर की गई. साथ ही गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी जारी है. पुलिस को उम्मीद है कि डिजिटल सबूतों और बरामद उपकरणों की जांच से ठगी के इस नेटवर्क की अन्य कड़ियां सामने आ सकती हैं.

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