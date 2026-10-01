9 हजार से भी कम में 6000mAh बैटरी वाला फोन, 90Hz स्क्रीन और Android 16 Go भी मिलेगा

अगर आपका बजट ₹10 हजार के आसपास है और सबसे बड़ी चिंता फोन की बैटरी को लेकर रहती है, तो itel ने नया ऑप्शन पेश किया है. कंपनी ने itel A300C का नया 3GB RAM वेरिएंट ₹8,699 में लॉन्च किया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत 6000mAh की बैटरी है. कंपनी का दावा है कि यह भारत का सबसे सस्ता 6000mAh स्मार्टफोन है. इस फोन का लुक iPhone 18 Pro से मिलता जुलता है.

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दिलचस्प बात यह है कि कम कीमत के बावजूद फोन में सिर्फ बड़ी बैटरी ही नहीं दी गई है. इसमें 90Hz डिस्प्ले, 18W फास्ट चार्जिंग, Android 16 Go Edition और MIL-STD-810H ड्यूरेबिलिटी भी मिलती है. यानी कंपनी ने इस फोन को उन लोगों के लिए तैयार किया है जिन्हें कैमरा या गेमिंग से ज्यादा बैटरी, मजबूती और रोजमर्रा के काम के लिए भरोसेमंद फोन चाहिए.

₹8,699 में क्या मिलेगा?

itel A300C के नए वेरिएंट की कीमत ₹8,699 रखी गई है. इसमें 3GB RAM के साथ वर्चुअल रैम एक्सटेंशन मिलता है. फोन Android 16 Go Edition पर चलता है और इसमें Unisoc T7100 octa-core प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी का कहना है कि यह कॉम्बिनेशन WhatsApp, YouTube, UPI पेमेंट, सोशल मीडिया और लर्निंग ऐप्स जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए बनाया गया है.

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यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि Android Go Edition खास तौर पर कम RAM वाले डिवाइस के लिए बनाया गया Android का हल्का वर्जन है. इसलिए 3GB RAM वाले फोन में सामान्य Android की तुलना में सिस्टम को हल्का रखने की कोशिश की जाती है.

असली खेल है 6000mAh बैटरी

₹8,699 वाले इस फोन की सबसे बड़ी वजह इसकी बैटरी है. इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 18W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है. चार्जिंग के लिए USB Type-C पोर्ट दिया गया है.

90Hz डिस्प्ले भी मिलेगा

itel A300C में 6.56 इंच का HD+ डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. यानी स्क्रॉलिंग और सामान्य ऐप इस्तेमाल 60Hz स्क्रीन की तुलना में ज्यादा स्मूद महसूस हो सकता है.

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हालांकि यहां एक समझौता भी है. स्क्रीन का रिजॉल्यूशन HD+ है, Full HD+ नहीं. इसलिए इस फोन को खरीदने वाले यूजर को 90Hz की स्मूदनेस तो मिलेगी, लेकिन महंगे फोन जैसी शार्प स्क्रीन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

फोन गिरे तो भी ज्यादा चिंता नहीं?

itel ने A300C को सिर्फ बैटरी वाला फोन बनाने की कोशिश नहीं की है. कंपनी इसमें MIL-STD-810H आधारित ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग का दावा करती है. इसका मतलब फोन को कुछ तय परिस्थितियों में गिरने और झटकों जैसी स्थितियों के लिए टेस्ट किया गया है.

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लेकिन यहां एक जरूरी फर्क समझना चाहिए. MIL-STD-810H का मतलब यह नहीं है कि फोन पानी में सुरक्षित है या इसे बिना किसी चिंता के हर तरह की खराब परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है.

itel इस फोन के साथ पहले 100 दिनों के लिए फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर भी दे रहा है. कंपनी के मुताबिक इससे एक्सिडेंटल स्क्रीन डैमेज की स्थिति में शुरुआती 100 दिनों के दौरान यूजर को एक्स्ट्रा सुरक्षा मिलती है.

कैमरा साधारण, लेकिन काम चल जाएगा

कैमरे के मामले में यह फोन किसी कैमरा फोन की तरह पेश नहीं किया गया है. इसमें 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है. कंपनी के मुताबिक ये रोजमर्रा की फोटो और वीडियो कॉल के लिए हैं.

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इसका मतलब साफ है. अगर आपकी प्राथमिकता Instagram या YouTube के लिए शानदार फोटो और वीडियो है, तो यह फोन उस तरह का डिवाइस नहीं है. लेकिन WhatsApp पर फोटो भेजने, वीडियो कॉल करने और सामान्य तस्वीरें लेने जैसे कामों के लिए कैमरा दिया गया है.

इसमें 4G है, 5G नहीं

itel A300C 4G स्मार्टफोन है. इसमें 4G LTE कनेक्टिविटी दी गई है, लेकिन 5G नहीं है. यह बात फोन खरीदते समय ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि 2026 में ₹8-9 हजार का फोन लेने वाला यूजर इसे कई साल तक इस्तेमाल कर सकता है.

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UPI, WhatsApp और YouTube जैसे काम होंगे

itel का कहना है कि A300C को रोजमर्रा के ऐप्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. WhatsApp, YouTube, UPI और QR पेमेंट, सोशल मीडिया और लर्निंग ऐप्स जैसे कामों को कंपनी इसके इस्तेमाल के प्रमुख उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है.

फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी दिया गया है. इसके अलावा Type-C OTG और IR रिमोट सेंसर मिलता है, जिससे कंपैटिबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को फोन से कंट्रोल किया जा सकता है.

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