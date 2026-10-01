scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा में सुलझा SIR का मामला, 97 में से 88 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े

गोवा में SIR में फंसे 97 मतदाताओं का अब मामला सुलझ गया है. चुनाव आयोग ने 88 सत्यापित वोटरों के नाम मतदाता सूची में जोड़ लिए हैं. वहीं, तीन के पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं, जबकि छह अभी भारत से बाहर बताए जा रहे हैं.

Advertisement
X
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुल 97 लोगों को तार्किक विसंगति का नोटिस भेजा गया था. (File Photo)
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुल 97 लोगों को तार्किक विसंगति का नोटिस भेजा गया था. (File Photo)

गोवा में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में फंसे 97 वोटरों का मामला निपट चुका है. निर्वाचन आयोग ने तार्किक विसंगतियां दूर कर सत्यापित 88 वोटरों के नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिए हैं. आयोग के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुल 97 लोगों को तार्किक विसंगति का नोटिस भेजा गया था.

शिकायत आई कि उनमें से कई का वैध वोटर के रूप में सत्यापन होने के बावजूद नाम जुड़ नहीं पा रहा है. इसके बाद BLO और ERO हरकत में आए.

कुल 97 लोगों में से 88 का सत्यापन होकर नाम जुड़ गया. तीन के पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं, जबकि छह अभी भारत से बाहर हैं. उनके वापस आने की सूचना मिलने के बाद उनके सत्यापन की प्रक्रिया पर अमल होगा. फिलहाल, विवाद पर परदा गिर गया है.

सम्बंधित ख़बरें

गोवा के खूबसूरत झरने (Photo- ITG)
गोवा ट्रिप को बनाएं यादगार, बीच के साथ ये झरने भी करें एक्सप्लोर
सुहाना मौसम और त्योहारों की रौनक (Photo- ITG)
अक्टूबर में शिमला-मनाली नहीं! घूमें भारत की ये 7 शानदार जगहें
भारत की इन 5 जगहों पर करें शानदार वॉटर स्पोर्ट्स (Photo- ITG)
एडवेंचर और मस्ती के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगहें, आज ही बनाएं प्लान
Goa SIR
गोवा में वोटर लिस्ट से छूटे 97 नामों पर एक्शन, कई मतदाता फिर हुए शामिल
Controversy over Goa voter list as 97 names left out despite multiple emails.
गोवा वोटर लिस्ट विवाद पर मचा बवाल, विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा

यह भी पढ़ें: SIR में नाम काटने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लगाई फटकार

बता दें, गोवा के 97 मतदाताओं का मामला ECINET सिस्टम में मतदाता नाम हटाने के बाद उसे दोबारा बहाल करने की तकनीकी सुविधा को लेकर विवाद से जुड़ा था. SIR प्रक्रिया के दौरान इन मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई हुई थी. बाद में दस्तावेजों और सुनवाई के आधार पर संबंधित ERO ने माना कि ये मतदाता नाम शामिल किए जाने के योग्य हैं. लेकिन सिस्टम में पहले दर्ज किए गए deletion को वापस लेने यानी rollback का विकल्प उपलब्ध नहीं था.

Advertisement

गोवा के CEO कार्यालय ने ECI से इस तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए कई बार अनुरोध किया. इसके बावजूद 21 फरवरी को जारी फाइनल मतदाता सूची में ये 97 नाम शामिल नहीं हो सके थे.

इस बीच, गोवा के सांता क्रूज में रहने वाले एक परिवार के 6 सदस्यों ने पता बदलने के लिए आवेदन किया था, लेकिन SIR के दौरान उनके नाम हटा दिए गए. इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि तकनीक के बजाय कानून का पालन करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गोवा में सुलझा SIR का मामला, 97 में से 88 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े |
    प्रयागराज में बहन ने भाई को ही बना लिया पति! VIDEO हुआ वायरल |
    जैसे ही हमले का पता चला... मिनटों में ही इजरायल ने प्लेन के पीछे क्यों भेजे फाइटर प्लेन? |
    वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ शुभमन गिल का तूफानी दोहरा शतक, भारत ने जीता दूसरा वनडे |
    मनोज तिवारी ने पत्नी से किया सवाल, हैरान हुईं सुरभि, अर्चना पूरन बोलीं- मंत्रीजी फंस गए |
    इस दिवाली पटाखों पर पूरी पाबंदी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला |
    दो लकड़ियां, एक रस्सी और पानी का सफर... हमीरपुर में जुगाड़ की नाव से स्कूल पहुंचते हैं बच्चे, Video वायरल |
    'देश का नागरिक ही सर्वोपरि', UPSC के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का संबोधन |
    4 साल से फ्रीजर में रखा था 80 साल के बुजुर्ग का शव, अमेरिका भेजने की थी तैयारी, अब पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार |
    शिष्य की मौत के बाद प्रेमानंद महाराज के आश्रम के कार्यक्रमों में बदलाव
    Advertisement