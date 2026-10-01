Kal Ka Rashifal 2 October 2026: 6 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ, जानिए कैसा रहेगा आपके लिए कल का दिन

मेष - समता सामंजस्यता का भाव बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली होगा. धन संपत्ति और लाभ के अवसर बढ़ेंगे. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. वचन बनाए रखेंगे. संस्कार परंपराएं पर जोर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सगे संबंधियों का सहयोग रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. परिवार के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे. भव्यता बनाए रखेंगे. जीवन स्तर संवार पर रहेगा.

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कारोबार में उछाल बनाए रखेंगे. परस्पर सहकार और सहयोग से कार्य करेंगे. व्यर्थ की बातों व आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. पूंजीगत लाभ के मामलों में गति आएगी. संग्रह पर बल रहेगा. वित्तीय प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. परिचितों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. धनधान्य बढ़त पर रहेगा.



शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: शहद समान

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. घर की साज संवार रखें.

वृष - कार्य व्यापार में इच्छित जगह बनाएं रखने में सफलता मिलेगी. लाभ बेहतर बना रहेगा. श्रेष्ठता पर जोर बढ़ाएंगे. निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. सृजन कार्यों से जुड़ेंगे. नियम अनुशासन रखेंगे. सुखद यात्रा के संकेत हैं. शुभ सूचना मिल सकती है. रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. बड़ी सोच रखेंगे. कलात्मक समझ बढ़ेगी. जीवनशैली संवरेगी.

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कामकाजी प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा. प्रतिभा से सभी प्रभाव में रहेंगे. साख प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. आधुनिक मामले हितकर रहेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़ेगा. लक्ष्य पर नजर बनी रहेगी. नियमों का पालन करेंगे. लाभ और बचत संवार पर रहेंगे. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे.



शुभ अंक: 2, 4 और 6

शुभ रंग: दूधिया

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. आधुनिक नजरिया रखें.

मिथुन - खर्च पर नियंत्रण कठिन होगा. निवेश के मामले बढ़ेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में सजगता बनाए रखेंगे. रिश्तों में संवेदनशीलता रहेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता व संवाद में सहजता रखेंगे. प्रलोभन में न आएं. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. आय-व्यय बढ़ा हुआ रहेगा. सूझबूझ व सतर्कता बढ़ाएं. नीति नियमों का पालन करेंगे. संबंधियों का सम्मान रखेंगे. संस्कारों को बढ़ावा देंगे. पारंपरिक कार्यों से जुड़ेंगे. अपनों से सीख सलाह रखेंगे.

न्यायिक विषयों में धैर्य बढ़ाएंगे. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. करियर के मामले गति पाएंगे. पेपरवर्क में गलती न करें. लाभ प्रभाव साधारण रहेगा. धोखेबाजों से बचें. ठगी की आशंका है.आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा. आय सामान्य रहेगी. व्यवस्था पर जोर देंगे. भौतिक सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. अनुबंधों में लापरवाही नहीं दिखाएंगे. उधार से बचें.

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शुभ अंक: 2, 4, 5 और 6

शुभ रंग: आसमानी

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. विनम्रता बनाए रखें.

कर्क - आवश्यक कार्यों में तेजी लाएं. वित्तीय उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर मामले सकारात्मक बनेंगे. वचन बनाए रखेंगे. प्रबंधन में सफलता पाएंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. सहयोग की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली होगा. आर्थिक प्रबंधन संवार पाएगा. करियर कारोबार से जुड़े जन बेहतर करेंगे. पहल का भाव बना रहेगा.

जोखिम लेने से बचें. कार्यों में उत्साह की स्थिति रहेगी. बहुमुखी विकास पर बल होगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. विविध उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. कारोबारी प्रयास पक्ष में बनेंगे. वित्त प्रबंधन को बल मिलेगा. अधिकारियों का समर्थन बना रहेगा. भेंटवार्ता सफल होगी. लंबित मामलों में सक्रियता आएगी. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.



शुभ अंक: 2, 4 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. स्पष्टता बढ़ाएं.

सिंह - करियर कारोबार में शुभता का संचार रहेगा. सत्ता का साथ समर्थन पाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी सहयोगी होंगे. आय अच्छी रहेगी. प्रबंधन के कार्यों को पूरा करने का भाव रहेगा. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. यात्रा पर जा सकते हैं. बड़े लक्ष्य साधेंगे. सक्रियता और निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. विभिन्न गतिविधियों में रुचि रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामलों मे सुधार होगा. दीर्घकालिक योजनाओं व प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. संबंधों में सहजता बढ़ेगी.

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कारोबार को तेज बढ़ावा देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. तार्किक जोखिम उठाएंगे. साख सम्मान व प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक रहेंगी.

शुभ अंक: 1, 2 और 4

शुभ रंग: स्वर्णिम

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. जिम्मेदारी निभाएं.

कन्या - आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. वचन एवं संकल्प पूरा करें. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संसाधनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. पुण्यार्जन बढ़ेगा. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. भाग्य पक्ष बलवान बना रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. परिस्थिति में तेज सुधार के संकेत रहेंगे. कार्य अवरोध स्वतः दूर होंगे. संकोच कम होगा.

कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. लाभ प्रभाव बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे. पेशेवर लाभ में वृद्धि होगी. विविध प्रयास संवारेंगे. जोखिम लेने का भाव बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सुखप्रद बनी रहेंगी.

शुभ अंक: 2, 4, 5 और 6

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शुभ रंग: समुद्री

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. भक्तिभाव रखें.

तुला - समय सामान्य प्रभाव का है. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. अजनबियों पर भरोसा करने से बचें. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. आवश्यक कार्यों में अनुशासन व निरंतरता रखें. रक्त संबंधियों और परिजनों का सहयोग पाएंगे. धैर्य से राहें बनेंगी. सीख सलाह बनाए रखेंगे. नियम कानून के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. जल्दबाजी में समझौते नहीं करें. सहजता बनाए रहें.

अधिकारियों की बातों पर ध्यान दें. सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. सबका साथ सहयोग बनाए रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होंगे. विभिन्न मामले लंबित बने रहेंगे. आर्थिक पक्ष बढ़त पर रहेगा. विविध विषयों में ढिलाई न दिखाएं. परिस्थितियां प्रभावित रह सकती हैं. खर्च बढ़ा रह सकता है. संग्रह पर जोर बढ़ाएं. सीख सलाह को अनदेखा न करें.

शुभ अंक: 2, 4, और 6

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. सहनशीलता बढ़ाएं.

वृश्चिक - सामूहिक कार्यों को गति देंगे. टीम वर्क में सफलता मिलेगी. भूमि भवन से जुड़ीं योजनाओं को गति देंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. विषयों को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. कार्ययोजनाएं लक्ष्य पाएंगी. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. स्थायित्व के मामले संवरेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा.

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साझीदारी के प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणाम पाएंगे. लाभफल बेहतर बना रहेगा. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. प्रयासों में गंभीरता बनाए रखेंगे. कारोबार में स्थायित्व बढ़ाएंगे. आसपास अनुकूलता बढ़ेगी. जिम्मेदार सहयोगी रहेंगे. लोगों का भरोसा जीतेंगे. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. तेजी के अवसर बनेंगे.



शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. बड़ा सोचें.

धनु - पेशेवर कार्यों में धैर्य रखें. विविध प्रयासों पर फोकस बढ़ाएं. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी. व्यवसायिक विषयों में गति आएगी. नियम अनुशासन पर जोर रखेंगे. कार्य व्यापार में प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रिश्तों में तालमेल बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. आवश्यक कार्यों में गति बनाए रखेंगे. रुटीन और निरंतरता पर ध्यान देंगे. लिखापढ़ी के कार्यों में अतिरिक्त सतर्कता बरतेंगे. सफेदपोष ठगों से बचाव रखेंगे. विनम्रता बनाए रहें.

मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. पेशेवर विषयों में सामंजस्य से आगे बढ़ें. कार्य प्रबंधन संवारें. अधिकारी का भरोसा जीतें. कर्मठता पर जोर दें. आर्थिक चूक से बचें. लेनदेन में सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दें. लापरवाही से नुकसान की आशंका है. खर्च पर नियंत्रण रखें. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ाएं.



शुभ अंक: 2, 3 और 3

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शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. सजग रहें.

मकर - मित्रों के साथ सहजता से आगे बढ़ेंगे. उत्साह से भरे रहेंगे. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्य कल ही पूरे करने का प्रयास रखें. परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल होंगे. खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को आकर्षित करेंगे. समाज के श्रेष्ठ जनों से प्रभावित होंगे. अनुसरण बढ़ाएंगे. नवीनता पर जोर देंगे. सोच बड़ी रखेंगे. विनम्रता व कल ्ञाकारिता बनाए रखेंगे. अध्ययन अध्यापन में बेहतर रहेंगे.

विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज की गति बेहतर रहेगी. पेशेवर विषयों में दखल बढ़ाएंगे. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. पेशेवर उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. पेशेवर संवाद बल पाएंगे. साहस से कार्य बनाएंगे. विभिन्न मामलों में उत्साह दिखाएंगे. साथियों में सहकार बना रहेगा. जोखिम लेने का भाव रहेगा.

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 8

शुभ रंग: स्फटिक के समान

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. पठन पाठन बढ़ाएं.

कुंभ - व्यक्तिगत मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. पारिवारिक विषयों पर ध्यान देंगे. जिद जल्दबाजी से बचें. सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे. आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. आस्था विश्वास से कार्य करें. करीबियों से सहजता बनाए रखें. निजता पर ध्यान बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ाएंगे.

कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. नियम व व्यवस्था को बल देंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर करेंगे. आर्थिक लक्ष्य साधने पर जोर रहेगा. अनुबंधों में सुधार आएगा. पद प्रभाव एवं प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बनाए रखें. पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे.



शुभ अंक: 2, 4, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. जनहित के कार्य करें.

मीन - आवश्यक कार्यों को लंबित न रखें. संवाद संचार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. भावनात्मक विषयों में अंकुश बढ़ाएंगे. जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा. बंधु बांधवों से करीबी बढ़ेगी. आलस्य त्यागें. वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी. सामाजिकता संवार पर रहेंगी. सहकारिता व साझीदारी में रुचि बनाए रखेंगे. सभी से सामंजस्य बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में प्रभावी रहेंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. परिवार में हर्ष उत्साह रहेगा. जनसंपर्क का लाभ मिलेगा.

व्यापार बेहतर बना रहेगा. समता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. सहकारिता से लक्ष्य साधेंगे. टीम भावना पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. आर्थिक क्षेत्र सकारात्मक रहेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.



शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: वासंती

कल का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें. जल से तर्पण करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. कार्यविस्तार पर ध्यान दें.

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