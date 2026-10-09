scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में प्रदर्शन के ऐलान के बाद CJP नेता के घर पहुंची पुलिस, आशुतोष रांका ने वीडियो दिखाकर लगाए आरोप

राजस्थान के अलवर में दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले CJP कार्यकर्ता दीपक बालियान के घर पुलिस पहुंची. CJP नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि पुलिस दीपक बालियान को अपने साथ ले गई. वहीं, अलवर पुलिस ने हिरासत और मारपीट के आरोपों को खारिज किया है.

Advertisement
X
रांका ने पूछा- दीपक बालियान को थाने क्यों बुलाया. (Photo: Screengrab)
रांका ने पूछा- दीपक बालियान को थाने क्यों बुलाया. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के अलवर में दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. सीजेपी की ओर से 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया. इसके बाद अलवर के कठूमर थाना क्षेत्र में पुलिस सीजेपी से जुड़े दीपक बालियान के घर पहुंची. दीपक बालियान CJP में संगठन से जुड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं. इस घटनाक्रम के बाद सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पुलिस पर दीपक बालियान को हिरासत में लेने का आरोप लगाया.

हालांकि, अलवर पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है. पुलिस का कहना है कि दीपक बालियान को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के आह्वान के बाद उन्हें समझाकर पाबंद करने की कार्रवाई की गई. पुलिस ने मारपीट के आरोपों को अफवाह बताया.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Delhi metro stations may be closed
दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर बड़ा अलर्ट, कल बंद रह सकते हैं 57 मेट्रो स्टेशन
CJP को जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति (Photo: PTI)
CJP को प्रोटेस्ट की क्यों नहीं मिली इजाजत? दिल्ली पुलिस ने बताया
According to Prasad, the application's timing was not in line with the rules governing protests at the venue.
दिल्ली आने से पहले गोवा एक्सप्रेस से उतारे गए 15 CJP कार्यकर्ता!
Jantar Mantar protests
पहले जंतर-मंतर की जगह बोट क्लब पर होते थे प्रोटेस्ट, दिल्ली में ये कहां है?
priyanka gandhi lay down on road
'पुलिस ने मुझे खरोंचा, जमीन पर फेंका', सड़क पर लेटीं प्रियंका गांधी

कठूमर पुलिस अलवर के मानखेड़ा स्थित दीपक बालियान के आवास पर पहुंची थी. इस दौरान CJP नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह पुलिसकर्मियों से सवाल करते नजर आए और संबंधित अधिकारी से बात कराने की मांग की. उन्होंने यह भी पूछा कि दीपक बालियान को किस आधार पर थाने आने के लिए कहा जा रहा है.

alwar police visit cjpi leader deepak balyan home delhi protest

पार्टी की ओर से दावा किया गया कि रात करीब 10 बजे पुलिस की दो जीपें दोबारा पहुंचीं और दीपक बालियान को अपने साथ ले गईं. वहीं, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों का कहना था कि वे इलाके में गश्त कर रहे थे और अधिकारियों के निर्देश पर दीपक बालियान को थाने आने की सूचना देने पहुंचे थे. 

Advertisement

इस घटनाक्रम के वीडियो आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर शेयर किए. इसके बाद पुलिस की कार्रवाई और दीपक बालियान को कथित तौर पर साथ ले जाने को लेकर सवाल उठने लगे.

पुलिस ने क्या सफाई दी?

कठूमर थाने के सहायक उपनिरीक्षक (ASI) और ड्यूटी ऑफिसर उमरुद्दीन के मुताबिक, दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू होने के मद्देनजर दीपक बालियान को समझाया गया था. पुलिस का कहना है कि उन्हें दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के आह्वान को लेकर पाबंद किया गया था. पुलिस के अनुसार, दीपक बालियान के पिता ने पुलिसकर्मियों को चाय पीने के लिए कहा था, जिस पर दीपक नाराज हो गए.

यह भी पढ़ें: आशुतोष रांका समेत कई CJP वर्कर्स हिरासत में, हिमंता सरकार पर भड़के अभिजीत दिपके

पुलिस ने यह भी दावा किया कि जरूरी प्रक्रिया और मेडिकल जांच के बाद दीपक बालियान को उनके घर रवाना कर दिया गया. पुलिस ने कहा कि दीपक बालियान को हिरासत में नहीं लिया गया और न ही उनके साथ मारपीट की गई. इस संबंध में फैल रही बातें अफवाह हैं. हालांकि, घटनाक्रम को लेकर CJP की ओर से लगाए गए आरोप और पुलिस का पक्ष अलग-अलग हैं.

10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान

CJP ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है. पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची के काम यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से बड़ी संख्या में लोगों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है. पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. आशुतोष रांका ने कहा है कि प्रदर्शन तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा. पार्टी कार्यकर्ता गिरफ्तारी या हिरासत की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं.

Advertisement

दीपक बालियान को CJP ने अगस्त 2026 में राष्ट्रीय संगठन सह-प्रभारी और नॉर्थ जोन प्रभारी की जिम्मेदारी दी थी. फिलहाल, अलवर में पुलिस के दीपक बालियान के घर पहुंचने और उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई को लेकर विवाद बना हुआ है. एक तरफ CJP नेता ने पुलिस पर हिरासत में लेने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ पुलिस ने गिरफ्तारी और मारपीट से इनकार किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शुभेंदु के नंदीग्राम में प्रचंड जीत की ओर बीजेपी, न कांग्रेस का दांव चला, न ममता का सपोर्ट |
    Rashifal 10 October 2026: कल कारोबार में 5 राशियों को मिलेगी रफ्तार, जानें सभी 12 राशियों का हाल |
    AMU में 8 साल बाद होगा छात्रसंघ चुनाव! Gen-Z प्रदर्शन से झुका यूनिवर्सिटी प्रशासन, बदले गए प्रॉक्टर नवेद खान |
    अंबानी भारत के बॉस? मिला सबूत समेत जवाब... क्या US के रियल बॉस मस्क है? |
    Sarva Pitru Amavasya 2026: कल है सर्वपितृ अमावस्या, जानें श्राद्ध-तर्पण का शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम |
    दिल्ली में प्रदर्शन के ऐलान के बाद CJP नेता के घर पहुंची पुलिस, आशुतोष रांका ने वीडियो दिखाकर लगाए आरोप |
    दिल्ली में यहां धारा 163 लागू, इन कामों पर होगी रोक, उल्लंघन पर हो सकती है FIR! |
    भारत में जन्म, न्यूजीलैंड के लिए खेला क्रिकेट... अब 38 की उम्र में लिया संन्यास, पार्थिव पटेल से था ये कनेक्शन |
    नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट का नाम, योगी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास |
    शहबाज शरीफ ने हूतियों को कहा ‘आतंकी’! सऊदी पर हमले के बाद पाकिस्तान का बड़ा यू-टर्न
    Advertisement