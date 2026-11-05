Instant Butter Chakli Recipe: 1 कप चावल के आटे से दिवाली पर बनाएं बटर चकली, घर मिलेगा बाजार जैसा स्वाद, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी
दिवाली पर मेहमानों के लिए कुछ कुरकुरा और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो घर पर इंस्टेंट बटर चकली ट्राई करें. चावल के आटे, मक्खन, जीरा और काले तिल से बनने वाली यह चकली चाय के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है. जानें इसे बनाने की आसान रेसिपी और क्रिस्पी बनाने के टिप्स.
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नमकीन-बिस्कुट की बजाय चकली खा सकते हैं. (PHOTO:AI)
Instant Butter Chakli Recipe: दीपावली से पहले से ही घरों में मेहमानों का आना-जाना शुरू हो जाता है और इस मौके पर लोग घरों में मिठाइयां और स्नैक्स वगैरा बाजार से खरीदकर लाते हैं. मगर आप चाहे तो चाय के साथ खाने के लिए घर पर ही टेस्टी चकली तैयार कर सकते हैं, जिसका स्वाद काफी हटकर होता है और चाय के साथ तो खाने में यह बहुत टेस्टी लगती है.
दक्षिण भारत में मशहूर चकली को मुरुक्कू के नाम से भी जाना जाता है, इसे आमतौर पर इसे चावल के आटे और अलग-अलग मसालों से तैयार किया जाता है. अगर आपको बाजार जैसी कुरकुरी और स्वादिष्ट चकली खाना पसंद है, तो इस बार घर पर इंस्टेंट बटर चकली बना सकते हैं.
इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती. चावल का आटा, मक्खन, जीरा और काले तिल से तैयार होने वाली यह चकली खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है. मक्खन डालने से इसका स्वाद अच्छा होता है और सही तरीके से तलने पर यह काफी कुरकुरी बनती है. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.