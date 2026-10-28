सरपंच बना तो 10 लाख के नोटों की माला पहनाई, 25 फुट लंबी माला देखने उमड़ा पूरा गांव

राजस्थान के अलवर जिले के मेवात क्षेत्र में एक सरपंच का स्वागत इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. पंचायत चुनाव जीतने के बाद गांव के लोगों ने सरपंच का स्वागत फूलों या पारंपरिक माला से नहीं, बल्कि 500 रुपये के नोटों से बनी विशाल माला पहनाकर किया. माला इतनी लंबी थी कि उसे संभालने के लिए कई लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ा. इस अनोखे स्वागत को देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ जुट गई. मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो और तस्वीरें बनाईं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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यह मामला अलवर जिले की ग्राम पंचायत टीकरी का है. यहां सरपंच रसीद और सरपंच प्रतिनिधि आजान खान के चुनाव जीतने के बाद गांव के लोगों ने उनके स्वागत की खास तैयारी की. दोनों को दो अलग-अलग नोटों की मालाएं पहनाई गईं. इन मालाओं में 500 रुपये के नोट लगाए गए थे. बताया गया कि दोनों मालाओं में कुल करीब 10 लाख रुपये के नोट लगे हुए थे और उनकी लंबाई लगभग 25 से 30 फुट थी.

छत पर खड़े कर पहनाई गई नोटों की माला

सरपंच के स्वागत का अंदाज ऐसा था कि माला को संभालने के लिए भी कई लोगों की जरूरत पड़ी. जानकारी के मुताबिक, सरपंच रसीद और सरपंच प्रतिनिधि आजान खान को घर की छत पर खड़ा किया गया. इसके बाद गांव के लोगों ने मिलकर उन्हें नोटों की लंबी माला पहनाई. माला की लंबाई करीब 25 से 30 फुट बताई जा रही है. इसे एक साथ संभालने के लिए करीब 8 से 10 लोग लगे हुए थे. नोटों से बनी इतनी लंबी माला देखकर वहां मौजूद लोग भी इस अनोखे स्वागत को देखने के लिए जमा हो गए. पूरे गांव में इस आयोजन को लेकर उत्सुकता नजर आई. चुनाव जीतने की खुशी में किए गए इस स्वागत को लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. इसके बाद वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गईं. देखते ही देखते सरपंच के स्वागत का यह तरीका चर्चा में आ गया.

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इस स्वागत की सबसे खास बात नोटों की माला में लगी रकम और उसकी लंबाई थी. गांव के लोगों ने सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि के लिए अलग-अलग मालाएं तैयार करवाई थीं. इन मालाओं में 500 रुपये के नोट लगाए गए थे. खबर के मुताबिक, मालाओं में करीब 10 लाख रुपये के नोट थे. आमतौर पर चुनाव जीतने के बाद सरपंचों का स्वागत फूलों की माला पहनाकर या अन्य पारंपरिक तरीकों से किया जाता है. लेकिन टीकरी गांव में लोगों ने अलग तरीका अपनाया. नोटों की इतनी लंबी माला पहनाकर स्वागत करने का वीडियो सामने आने के बाद इस आयोजन की चर्चा मेवात क्षेत्र से बाहर भी होने लगी है.

मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे. लोगों ने इस अनोखे पल को कैमरे में कैद किया और फिर इसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया. अब यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. मेवात क्षेत्र में नोटों की माला पहनाने की परंपरा पहले भी देखने को मिलती रही है. खासकर शादियों में दूल्हे को उसकी बहन और जीजा नोटों की माला पहनाते हैं. कई बार शादियों में लंबी और ज्यादा नोटों वाली माला पहनाने को लेकर भी लोगों के बीच होड़ देखने को मिलती है.

हालांकि, अब तक इस तरह की मालाएं अधिकतर शादी समारोहों में ही चर्चा में आती रही हैं. लेकिन टीकरी ग्राम पंचायत में चुनाव जीतने के बाद सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि का नोटों की माला से स्वागत किए जाने का मामला अलग है. यही वजह है कि इस आयोजन को लेकर लोगों में चर्चा हो रही है. गांव के लोगों ने चुनाव जीतने की खुशी में सरपंच रसीद और सरपंच प्रतिनिधि आजान खान को यह अनोखा सम्मान दिया. 500 रुपये के नोटों से बनी करीब 25 से 30 फुट लंबी माला और उसे संभालते लोगों का दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए खास रहा.

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मेवात में शादियों में नोटों की माला पहनाने का चलन

टीकरी गांव में हुए इस स्वागत के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. वीडियो में नोटों की लंबी माला और उसे संभालने के लिए जुटे लोगों का दृश्य लोगों का ध्यान खींच रहा है. मेवात क्षेत्र में शादियों के दौरान नोटों की माला पहनाने के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरपंच का इस अंदाज में स्वागत किए जाने की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है. इस तरह पंचायत चुनाव की जीत के बाद किया गया यह स्वागत अब अपनी अनोखी शैली के कारण चर्चा में है. गांव के लोगों ने अपने सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि की जीत का जश्न नोटों की विशाल माला पहनाकर मनाया. मौके पर बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाने के बाद यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

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