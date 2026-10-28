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त्योहारों से पहले हैदराबाद में बड़ा एक्शन! कई नामी दुकानों पर छापेमारी, चूहे की लीद और गंदगी का अंबार बरामद

TG SAFE ने CURE क्षेत्र में मिठाई यूनिटों की जांच के लिए 13 टीमें उतारीं, जिनमें फूड सेफ्टी ऑफिसर और हैदराबाद सिटी पुलिस शामिल थी. 16 प्रतिष्ठानों में बिना लाइसेंस, गंदगी, कीड़ों, चूहों, एक्सपायर और गलत लेबल वाले सामान जैसी गड़बड़ियां मिलीं. बालाजी स्वीट्स, ममता स्वीट हाउस, एसके फूड्स, हमीदी कन्फेक्शनरीज और अन्नपूर्णा केटरर्स बंद कराई गईं. 7 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस मिला और आगे जुर्माने की कार्रवाई होगी.

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तेलंगाना में मिठाई इकाइयों की जांच के बाद खाद्य सुरक्षा कार्रवाई (Photo: ANI)
तेलंगाना में मिठाई इकाइयों की जांच के बाद खाद्य सुरक्षा कार्रवाई (Photo: ANI)

तेलंगाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स (TG SAFE) ने CURE क्षेत्र में मिठाई बनाने और बेचने वाली यूनिटों पर बड़ा विशेष अभियान चलाया. 13 टीमों ने 16 प्रतिष्ठानों की जांच की और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ीं. बिना FSSAI लाइसेंस और गंदे हालात में चल रही 5 यूनिट बंद कराई गईं. 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर कारोबार तुरंत रोकने का आदेश दिया गया. कुल 7 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है.

इस अभियान में फूड सेफ्टी ऑफिसर और हैदराबाद सिटी पुलिस के जवान साथ गए थे. कई यूनिट बिना FSSAI लाइसेंस या गलत श्रेणी के लाइसेंस पर चल रही थीं. फर्श टूटा हुआ था और उस पर खाने का कचरा पड़ा था. धुलाई की जगहें गंदी थीं, नालियां जाम थीं और दीवारें मैली थीं. मक्खी, तिलचट्टे और चूहों का आतंक था, पर पेस्ट कंट्रोल और स्वास्थ्य रिकॉर्ड नहीं थे. कर्मचारी हेयरनेट, दस्ताने और एप्रन के बिना काम कर रहे थे. चिमनियों पर चिकनाई जमी थी, मिठाइयां अखबार से ढकी जा रही थीं और एक्सपायर, गलत लेबल वाले और कीड़े लगे खाद्य पदार्थ मिले.

बंद की गई यूनिटों में चंपापेट की बालाजी स्वीट्स शामिल है, जहां लाइसेंस नहीं था, तिलचट्टे थे, सामान पर गलत लेबल थे और मिठाई पर अखबार इस्तेमाल हो रहा था. सिकंदराबाद की ममता स्वीट हाउस का लाइसेंस एक्सपायर था, वहां मक्खियां, खराब खाना और चिकने उपकरण मिले. कट्टेदान की एसके फूड्स में लाइसेंस नहीं था, मक्खियां थीं, उपकरणों में जंग था और बनाने की तारीख की जगह 31.10.2026 लिखी थी. एमजे मार्केट की हमीदी कन्फेक्शनरीज में लाइसेंस नहीं था, बादाम में कीड़े थे, तिलचट्टे और एक्सपायर सामान मिला. चूड़ी बाजार की अन्नपूर्णा केटरर्स में लाइसेंस नहीं था, मक्खियां थीं, मूंगफली और सरसों में कीड़े थे, टमाटर सड़े थे और चूहे की बीट मिली.

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यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र FDA और FSSAI में टकराव, बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा मामला, राज्य ने लगाए अधिकार छीनने के आरोप

कारण बताओ नोटिस भारत बकलावा (सनतनगर), कराची बेकरी (तिम्मापुर) और इन पांचों बंद यूनिटों को दिए गए हैं. आगे जुर्माने की कार्रवाई होगी.

जिन 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड हुए, उनमें चारमीनार का आगरा मिठाई घर रेस्टोरेंट है. वहां गलत लाइसेंस, मक्खी, चूहे और एक्सपायर व गलत लेबल वाला सामान मिला. सनतनगर की जी पुल्ला रेड्डी स्वीट्स में गलत लाइसेंस, सड़ी सब्जियां और चूहे की बीट मिली. वहां से 3133 किलो माल जब्त हुआ, जिसकी कीमत 15,03,582 रुपये है.

वनस्थलीपुरम की स्वीटवन रुचुलु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गलत लेबल, स्टोरेज में चूहे की बीट, टूटी टाइलें और जमा पानी मिला. फलकनुमा की बालाजी श्री किशन मिठाई भंडार में पेस्ट कंट्रोल और मेडिकल रिकॉर्ड नहीं थे, दीवारें चिकनाई से काली थीं और फेनी के डिब्बों पर लेबल नहीं था. कट्टेदान की हिरानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (मिनर्वा स्वीट्स) के स्टोरेज में हर तरफ चूहे की बीट थी, दीवारें चिकनी थीं, फर्श गीला था, उपकरण जंग खाए थे और कर्मचारी बिना एप्रन और शू कवर के थे.

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