त्योहारों से पहले हैदराबाद में बड़ा एक्शन! कई नामी दुकानों पर छापेमारी, चूहे की लीद और गंदगी का अंबार बरामद

तेलंगाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स (TG SAFE) ने CURE क्षेत्र में मिठाई बनाने और बेचने वाली यूनिटों पर बड़ा विशेष अभियान चलाया. 13 टीमों ने 16 प्रतिष्ठानों की जांच की और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ीं. बिना FSSAI लाइसेंस और गंदे हालात में चल रही 5 यूनिट बंद कराई गईं. 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर कारोबार तुरंत रोकने का आदेश दिया गया. कुल 7 प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है.

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इस अभियान में फूड सेफ्टी ऑफिसर और हैदराबाद सिटी पुलिस के जवान साथ गए थे. कई यूनिट बिना FSSAI लाइसेंस या गलत श्रेणी के लाइसेंस पर चल रही थीं. फर्श टूटा हुआ था और उस पर खाने का कचरा पड़ा था. धुलाई की जगहें गंदी थीं, नालियां जाम थीं और दीवारें मैली थीं. मक्खी, तिलचट्टे और चूहों का आतंक था, पर पेस्ट कंट्रोल और स्वास्थ्य रिकॉर्ड नहीं थे. कर्मचारी हेयरनेट, दस्ताने और एप्रन के बिना काम कर रहे थे. चिमनियों पर चिकनाई जमी थी, मिठाइयां अखबार से ढकी जा रही थीं और एक्सपायर, गलत लेबल वाले और कीड़े लगे खाद्य पदार्थ मिले.

बंद की गई यूनिटों में चंपापेट की बालाजी स्वीट्स शामिल है, जहां लाइसेंस नहीं था, तिलचट्टे थे, सामान पर गलत लेबल थे और मिठाई पर अखबार इस्तेमाल हो रहा था. सिकंदराबाद की ममता स्वीट हाउस का लाइसेंस एक्सपायर था, वहां मक्खियां, खराब खाना और चिकने उपकरण मिले. कट्टेदान की एसके फूड्स में लाइसेंस नहीं था, मक्खियां थीं, उपकरणों में जंग था और बनाने की तारीख की जगह 31.10.2026 लिखी थी. एमजे मार्केट की हमीदी कन्फेक्शनरीज में लाइसेंस नहीं था, बादाम में कीड़े थे, तिलचट्टे और एक्सपायर सामान मिला. चूड़ी बाजार की अन्नपूर्णा केटरर्स में लाइसेंस नहीं था, मक्खियां थीं, मूंगफली और सरसों में कीड़े थे, टमाटर सड़े थे और चूहे की बीट मिली.

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#WATCH | The Telangana Standards Authority for Food and Essential Drugs (TG SAFE) has conducted a massive special drive against sweet manufacturing and retail units in the CURE region. 13 enforcement teams comprising Food Safety Officers and Hyderabad City Police personnel inspected 16 establishments and found large-scale violations Officials reported units operating without FSSAI license / improper license category, damaged flooring with food waste, unclean washing areas and clogged drains, dirty walls, housefly, cockroach and rodent infestation, absence of pest control and health records, food handlers without hairnets/gloves/aprons, greasy exhausts and chimneys, use of newspapers to cover sweets, and presence of expired, mislabeled, pest-infested food articles. 5 units closed for operating without FSSAI license under unhygienic conditions: - Balaji Sweets, Champapet - No license, cockroach infestation, mislabeled articles, newspapers used for sweets - Mamatha Sweet House, Secunderabad - Expired FSSAI license, housefly infestation, expired/spoiled food, greasy equipment - SK Foods, Kattedan - No license, housefly infestation, future date (31.10.2026) shown as manufacturing date, rusty equipment - Hameedi Confectionaries, MJ Market - No license, pest infestation in almonds, cockroach, expired articles - Annapurna Caterers, Chudi Bazaar - No license, housefly, pest infestation in peanuts/mustard, rotten tomatoes, rat feces found Show Cause Notices issued to 7 establishments including Bharat Baklava, Sanathnagar and Karachi Bakery, Timmapur, and the 5 closed units. Further penalty action will be initiated. FSSAI licenses of 5 establishments suspended and business ordered to be stopped immediately: - Agra Mithai Ghar Restaurant, Charminar - Improper license, housefly & rodent infestation, expired/mislabeled articles - G Pulla Reddy Sweets, Sanath Nagar - Improper license, rotten vegetables, rat feces found, 3133 kg stock worth Rs 15,03,582 seized - Sweetone Ruchulu India Pvt Ltd, Vanasthalipuram - Mislabeled articles, rat feces in storage, broken tiles, water stagnation - Balaji Sri Kishan Mithai Bhandar, Falaknuma - No pest control/medical records, dirty blackened walls with grease, pheni boxes without labeling - Hirani Foods Pvt Ltd (Minerva Sweets), Kattedan - Rat droppings all over storage, greasy walls, wet flooring, rusty equipment, handlers without aprons/shoe covers. (Video: TG SAFE, Telangana State) — ANI (@ANI) October 28, 2026

कारण बताओ नोटिस भारत बकलावा (सनतनगर), कराची बेकरी (तिम्मापुर) और इन पांचों बंद यूनिटों को दिए गए हैं. आगे जुर्माने की कार्रवाई होगी.

जिन 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड हुए, उनमें चारमीनार का आगरा मिठाई घर रेस्टोरेंट है. वहां गलत लाइसेंस, मक्खी, चूहे और एक्सपायर व गलत लेबल वाला सामान मिला. सनतनगर की जी पुल्ला रेड्डी स्वीट्स में गलत लाइसेंस, सड़ी सब्जियां और चूहे की बीट मिली. वहां से 3133 किलो माल जब्त हुआ, जिसकी कीमत 15,03,582 रुपये है.



वनस्थलीपुरम की स्वीटवन रुचुलु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में गलत लेबल, स्टोरेज में चूहे की बीट, टूटी टाइलें और जमा पानी मिला. फलकनुमा की बालाजी श्री किशन मिठाई भंडार में पेस्ट कंट्रोल और मेडिकल रिकॉर्ड नहीं थे, दीवारें चिकनाई से काली थीं और फेनी के डिब्बों पर लेबल नहीं था. कट्टेदान की हिरानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (मिनर्वा स्वीट्स) के स्टोरेज में हर तरफ चूहे की बीट थी, दीवारें चिकनी थीं, फर्श गीला था, उपकरण जंग खाए थे और कर्मचारी बिना एप्रन और शू कवर के थे.

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