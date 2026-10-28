भोपाल: 8 माह की बच्ची के गले से सोने की हाय चोरी, भीड़ में धागा काटकर भागा युवक-VIDEO

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के व्यस्त चौक बाजार में चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक कॉस्मेटिक की दुकान पर मौजूद आठ माह की बच्ची के गले से एक युवक सोने की हाय चुराकर फरार हो गया. आरोपी ने भीड़ के बीच बच्ची के गले में पहने आभूषण का धागा काटा और मौके से निकल गया. चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

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जानकारी के मुताबिक, चौक बाजार की एक कॉस्मेटिक दुकान पर मां की गोद में एक बच्ची थी. इसी दौरान युवक ने कथित तौर पर मौका देखकर उसके गले में पहनी सोने की हाय का धागा काट दिया. इसके बाद वह आभूषण लेकर वहां से फरार हो गया. बाजार में लोगों की आवाजाही के बीच हुई इस घटना की भनक तत्काल नहीं लग सकी.

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वारदात का पता चलने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया. दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना रिकॉर्ड होने की बात सामने आई है. फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है. इस घटना ने बाजार में खरीदारी के दौरान छोटे बच्चों के आभूषणों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

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CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश

मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके और उसकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

कोतवाली थाना प्रभारी अल्पना सिंह ने बताया कि चौक बाजार की कॉस्मेटिक दुकान में आठ माह की बच्ची के गले से सोने की हाय चोरी होने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को जल्द पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

फिलहाल, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. भीड़भाड़ वाले बाजार में इतनी छोटी बच्ची के गले से आभूषण चोरी होने की इस घटना के बाद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. पुलिस की जांच के बाद ही आरोपी की पहचान और वारदात से जुड़ी अन्य जानकारियां स्पष्ट हो सकेंगी.

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