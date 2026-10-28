जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद रुहुल्लाह मेहदी का फिर ऐलान, 3 नवंबर को देंगे इस्तीफा

जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अपने इस्तीफे के फैसले को दोहराया है. उन्होंने साफ कहा है कि वह 3 नवंबर को पार्टी और संसद, दोनों से इस्तीफा देंगे. मेहदी के मुताबिक, उनके फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वह अपनी घोषणा के मुताबिक आगे बढ़ेंगे.

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मीडिया ने जब मेहदी से पूछा कि क्या वह अपने फैसले को लेकर अब भी उतने ही निश्चित हैं, जितने पहले थे, तो उन्होंने कहा कि वह अपने निर्णय पर पहले की तरह ही कायम हैं. उन्होंने कहा, 'मैं अपने फैसले को लेकर उतना ही निश्चित हूं, जितना उस समय था जब मैंने इसकी घोषणा की थी. उसके बाद से कुछ भी नहीं बदला है. हालात पहले जैसे ही हैं, इसलिए मुझे अपना फैसला बदलने की कोई वजह नहीं दिखती.'

उन्होंने आगे कहा कि वह 3 नवंबर को घोषित कार्यक्रम के मुताबिक इस्तीफा देंगे. उनका इस्तीफा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदस्यता और संसद, दोनों से होगा. मेहदी ने कहा कि इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है.

आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने इससे पहले भी जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक हालात और राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर सवाल उठाए थे. अगस्त में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व और फारूक अब्दुल्ला से जुड़े सवालों को लेकर अपनी बात रखी थी.

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मेहदी का इस्तीफा देने का फैसला ऐसे समय आया है, जब जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में है. हालांकि, उनके ताजा बयान में इस्तीफे की वजह को लेकर कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है.

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