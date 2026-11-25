मेष

मित्रों की मदद से काम बनेंगे. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. हर किसी से मन की बात शेयर करने से बचें. धन निवेश में जल्दबाजी ना करें. शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

और पढ़ें

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- भूरा

उपाय - किसी गरीब को भोजन दान करें

वृष

प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. लोगों से उलझने से बचें. भाग्य का साथ मिलेगा. अनजान लोगों के भरोसे काम ना छोड़ें. सेहत आपकी ठीक रहेगी. व्यापार में स्थिती अनुकूल रहेगी.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय - गाय को रोटी खिलाएं

मिथुन

भाग्य का साथ मिलेगा. यात्रा से लाभ का योग है. आपके खर्चे बढ़ेंगे. प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. मित्रों की मदद से फायदा होगा. व्यापार में बड़े फैसले आज ना करें.

जरूरी टिप- नेगेटिव विचारों से बचें

शुभ रंग- हरा

उपाय - पक्षियों को दाना खिलाएं

कर्क

आपके खर्चे बढ़ेंगे. काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. परिवार की बात मानने से लाभ होगा. रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

Advertisement

जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- बादामी

उपाय -किसी गरीब को भोजन दान करें

सिंह

धन लाभ का योग है. आपके काम की स्थिति बेहतर होगी. आपका यश और बढ़ेगा. अपने स्वभाव में क्रोध को हावी ना होने दें. परिवार की कलह दूर होगी. व्यापार में मेहनत को बढ़ाना होगा.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- सुनहरा

उपाय -किसी गरीब को आटे का दान करें

कन्या

रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा. भाग्य का साथ मिलेगा. करियर में सफलता मिलेगी. मन में नेगेटिव विचार ना बढ़ने दें. अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय -पक्षियों को दाना खिलाएं

तुला

विदेश से जुड़े काम बनेंगे. अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी. प्रोफेशन में सफलता मिलेगी. जल्दबाजी में फैसला करने से बचें. सेहत का ख्याल रखें. व्यापार में सावधानी रखें.

जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय - किसी गरीब को चावल दान करें

वृश्चिक

धन लाभ के लिए मेहनत बढ़ाना होगा. कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे. करियर को आगे बढ़ाने का समय है. जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- गेरुआ

उपाय - किसी गरीब को फल दान करें

Advertisement

धनु

लंबी दूर की यात्रा आज ना करें. किसी से बहस करने से बचें. उधार पैसा लेकर कोई काम ना करें. रिश्तों को लेकर चिंता रहेगी. सेहत के मामले में लापरवाही ना करें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.



जरूरी टिप- हर काम में सावधान रहें

शुभ रंग- हल्का पीला

उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

मकर

करियर पर ध्यान देने का समय है. योजना बना कर काम करने से लाभ होगा. परेशानियो से छुटकारा मिलेगा. किसी से कोई बड़ा वादा ना करें. जीवन साथी की सलाह से काम करें. व्यापार के क्षेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग -नीला

उपाय- किसी गरीब को हरे फल दान करें

कुंभ

प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे. सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ेंगी. घर परिवार को समय देना होगा. यात्रा से लाभ का योग है. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- आसमानी

उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

मीन

रुके हुए काम बनेंगे. मित्रों की सलाह से बड़े फैसले करें. करियर के क्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी. क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दें. धनु लाभ के लिए किए गए काम सफल होंगे. व्यापार में लाभ के योग है.

Advertisement

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

आज का उपाय

यदि नौकरी में परेशानी आ रही हो तो बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें. नारियल, हरे फल, पान, सुपारी, दूब की माला गणेश जी को चढ़ाएं. घी का दीपक जलाकर आरती करें. भगवान गणेश से प्रार्थना करें. नारियल और हरे फल का प्रसाद गरीबों को बांटें.

---- समाप्त ----