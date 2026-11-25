कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में मंगलवार को हथियारबंद लोगों के ग्रुप ने एक सुपरमार्केट पर कब्जा कर लिया. इन हथियारबंद लोगों ने वहां मौजूद कई लोगों को बंधक बना लिया. कोलंबियाई पुलिस ने इसकी पुष्टि की है.

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कोलंबिया के राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला ने कहा कि हथियारबंद लोग अपराधी हैं, जो एक बख्तरबंद कैश वैन को लूटने की नाकाम कोशिश के बाद भागकर सुपरमार्केट में घुस गए थे.

हथियारबंद लोगों की कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में दर्जनों लोग सुपरमार्केट से बाहर भागते दिखाई दिए हैं. यह सुपरमार्केट कार्टाजेना के ला कास्टेलाना इलाके में स्थित एक मॉल के अंदर है.

स्थानीय मीडिया ने आसपास की इमारतों पर तैनात स्नाइपर्स की तस्वीरें दिखाई हैं. घटनास्थल पर हथियारबंद लोगों और पुलिस के बीच टकराव जैसी स्थिति है.

बंधक संकट के बाद मंगलवार को कार्टाजेना एयरपोर्ट का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया. बाद में एयरपोर्ट प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि हवाई अड्डे का संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है.

फिलहाल बंधकों की वास्तविक संख्या और उन्हें सुरक्षित निकालने की कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

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यह बंधक संकट ऐसे समय में सामने आया है, जब कोलंबिया में विद्रोही समूह लगातार सरकारी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. हाल के दिनों में इन हमलों का दायरा शहरी इलाकों तक फैल गया है.

बता दें कि कार्टाजेना कोलंबिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है. करीब 10 लाख की आबादी वाले इस शहर की पहचान 18वीं सदी की ऐतिहासिक इमारतों और समुद्री डाकुओं के हमलों से बचाव के लिए बनाई गई विशाल पत्थर की दीवारों से है.

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