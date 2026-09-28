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'जिन हाथों से बनाई, उन्हीं से तोड़ रहे', उज्जैन शाही मस्जिद में जाली तोड़ते वक्त भावुक हुए लोग

उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने के दौरान कुछ लोग खुद दीवार और जाली तोड़ते दिखे, जबकि आसपास खड़े लोग दुआ मांगते रहे. प्रशासन का कहना है कि यह काम कमेटी और समुदाय की सहमति से हो रहा है, लेकिन अफवाहों और पथराव के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

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उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़ा. (Photo- ITG)
उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तोड़ा. (Photo- ITG)

उज्जैन में शाही मस्जिद के हिस्से को हटाने की कार्रवाई के बीच मुस्लिम समाज के कुछ लोग खुद मस्जिद की दीवार और लगी जाली को तोड़ते नजर आए. इस दौरान मौके पर मौजूद लोग भावुक होकर अल्लाह से मदद की दुआ मांगते रहे. वीडियो में लोग बार-बार 'या अल्लाह' कहते हुए मस्जिद को टूटने से बचाने की गुहार लगाते सुनाई दे रहे हैं.

मौके पर एक शख्स यह कहते हुए भी सुनाई देता है कि जिन हाथों से कभी मस्जिद को खड़ा किया था, आज उन्हीं हाथों से उसे तोड़ना पड़ रहा है. वह इसे धोखा बताते हुए अल्लाह से मदद की गुहार लगाता है और कहता है कि आज ही लेंटर भी तुड़वा लो. इस दौरान आसपास मौजूद दूसरे लोग भी लगातार दुआ मांगते नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: शहर काजी राजी, रात में बनी सहमति, फिर सुबह कहां से आई भीड़? उज्जैन शाही मस्जिद के बाहर बवाल की पूरी कहानी

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मस्जिद कमेटी खुद कर रही कार्रवाई: पुलिस

उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि सभी समुदाय और समाज के लोग अपने-अपने इलाकों में प्रशासन को लगातार सहयोग दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि शाही मस्जिद में तोड़ने का काम मस्जिद कमेटी की ओर से ही किया जा रहा है. एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में सुरक्षा घेरा बनाया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है.

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एसपी के मुताबिक, कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और पथराव किया. पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और हल्के बल का इस्तेमाल किया. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं. पुलिस ने पूरे इलाके को सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी में रखा है.

10 लोग हिरासत में, 5 पर अफवाह फैलाने का आरोप

पुलिस ने अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया है. इनमें 5 लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि 5 ऐसे लोग हैं जो उज्जैन के रहने वाले नहीं हैं और शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के आधार पर पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी.

यह भी पढ़ें: शाही मस्जिद के पास पथराव के बाद उज्जैन में तनाव, 10 लोग हिरासत में लिए गए

डीएम बोले- लोग खुद कर रहे धार्मिक स्थल को शिफ्ट

उज्जैन के जिला कलेक्टर रोशन कुमार ने कहा कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. उन्होंने कहा कि देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और विकास कार्यों में लोग खुद भी सहयोग कर रहे हैं. कलेक्टर के मुताबिक, क्षत्रिय चौक स्थित धार्मिक स्थल को समुदाय के लोग खुद अपने हाथों से शिफ्ट कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से अफवाहों और गलत जानकारी पर ध्यान नहीं देने की अपील की. पुलिस के मुताबिक, फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और मस्जिद कमेटी की ओर से कार्रवाई जारी है.

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