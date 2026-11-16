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अपनी ही सरकार के प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल: उज्जैन में 283 करोड़ के पीएम एकता मॉल निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, BJP सांसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री के पास

उज्जैन में 283 करोड़ रुपये से बन रहे पीएम एकता मॉल के निर्माण की गुणवत्ता पर BJP सांसद अनिल फिरोजिया ने सवाल उठाए हैं. सांसद ने केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर से शिकायत कर निर्माण सामग्री और तकनीकी मानकों की जांच की मांग की है.

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PM एकता मॉल' के निर्माण पर उठे सवाल.(Photo:ITG)
PM एकता मॉल' के निर्माण पर उठे सवाल.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के उज्जैन में 283 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे प्रधानमंत्री एकता मॉल के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं. खास बात यह है कि सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि उज्जैन से BJP सांसद अनिल फिरोजिया ने उठाए हैं. सांसद ने निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के बाद सामग्री की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के पालन पर आपत्ति जताई है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर को लिखित शिकायत देकर मामले की जांच कराने की मांग की है.

उज्जैन का पीएम एकता मॉल इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन हाईवे पर हरिफाटक ओवरब्रिज के करीब बनाया जा रहा है. इसे हेरिटेज लुक में विकसित किया जा रहा है. परियोजना की लागत करीब 283 करोड़ रुपये बताई गई है.

सांसद अनिल फिरोजिया का दावा है कि उन्होंने निर्माण स्थल का दो से तीन बार औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्हें निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर संदेह हुआ. खास तौर पर सरियों की गुणवत्ता और निर्माण में उनके इस्तेमाल के तरीके पर उन्होंने सवाल उठाए हैं.

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सांसद ने यह जानना चाहा है कि निर्माण में सरियों का इस्तेमाल निर्धारित इंजीनियरिंग नियमों और तय मानकों के अनुसार हो रहा है या नहीं. निर्माण एजेंसी तकनीकी मानकों का पालन कर रही है या नहीं, इसकी भी जांच की मांग की गई है.

केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर से की शिकायत

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निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सांसद ने केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर को लिखित शिकायत सौंपी है. इसमें निर्माण सामग्री और तकनीकी मानकों की जांच का मुद्दा उठाया गया है. सांसद के आरोपों के बाद अब परियोजना के निर्माण कार्य और गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं. हालांकि, निर्माण में गड़बड़ी की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
 
विकास प्राधिकरण ने कहा- निर्माण में बरती जा रही सावधानियां

वहीं, उज्जैन विकास प्राधिकरण के CEO संदीप सोनी कहना है कि यूनिटी मॉल के निर्माण में सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं. प्राधिकरण के मुताबिक, निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा.
 
क्या है पीएम एकता मॉल प्रोजेक्ट?

उज्जैन का यूनिटी मॉल यानी प्रधानमंत्री एकता मॉल केंद्र सरकार की 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' और 'वन नेशन, वन प्रोडक्ट' जैसी पहलों से जुड़ा प्रोजेक्ट है. इसका उद्देश्य देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पादों को एक ही परिसर में जगह देना है.

इस मॉल में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष स्टॉल और शोरूम बनाए जाने हैं. यहां स्थानीय हस्तशिल्प, हथकरघा, जीआई टैग वाले उत्पाद और 'एक जिला-एक उत्पाद' यानी ODOP से जुड़े सामान उपलब्ध कराने की योजना है.

परियोजना में करीब 115 स्टॉल, 70 कमरों का होटल, ऑडिटोरियम या थिएटर, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल और गेम जोन जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं. देखें VIDEO:- 

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कांग्रेस ने भी उठाए सवाल

BJP सांसद की ओर से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने मामले को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है.
 
वहीं, उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने इस मामले में कहा कि शिकायत की जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी. यदि निर्माण में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, सवाल के जवाब में मंत्री पहले उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकार की तैयारियों का बखान करते नजर आए.

अब निर्माण की गुणवत्ता की जांच पर नजर

283 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा पीएम एकता मॉल उज्जैन की बड़ी परियोजनाओं में शामिल है. BJP सांसद की शिकायत के बाद अब निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं. यदि जांच में निर्माण संबंधी गड़बड़ी सामने आती है, तो यह भी देखना होगा कि इसके लिए निर्माण एजेंसी के साथ संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी तय होती है. फिलहाल सांसद के आरोपों और विकास प्राधिकरण के जवाब के बीच इस परियोजना की गुणवत्ता को लेकर आधिकारिक जांच और उसके निष्कर्षों का इंतजार है.

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