scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश का इंदौर कनेक्शन... सोनीपत का इंजीनियर प्रांजल परदेशीपुरा से हिरासत में, मुंबई क्राइम ब्रांच की रेड

Tiger Shroff Conspiracy News: एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश मामले में इंदौर से इंजीनियर प्रांजल हिरासत में. मुंबई क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन. पढ़ें पूरी खबर...

Advertisement
X
अब तक कुल 10 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार.(Photo:ITG)
अब तक कुल 10 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार.(Photo:ITG)

एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश के मामले में इंदौर से एक युवक को हिरासत में लिया गया है. मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंदौर क्राइम ब्रांच की मदद से परदेशीपुरा इलाके से इंजीनियर प्रांजल ठाकरान को पकड़ा है. प्रांजल मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. जांच एजेंसियों को संदेह है कि उसने कथित तौर पर शूटरों को लॉजिस्टिक और अन्य जरूरी मदद उपलब्ध कराई थी. इस मामले में मुंबई पुलिस और एसटीएफ अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, जिनमें सात सोनीपत जिले से जुड़े बताए जा रहे हैं.

दरअसल, प्रांजल के भाई का हरियाणा के सोनीपत में उपचार चल रहा था. डॉक्टरों ने आगे के इलाज और रोबोटिक सर्जरी के लिए उसे इंदौर रेफर किया था. इसके बाद प्रांजल का भाई पिछले पांच महीनों से इंदौर में उपचार करा रहा था.

बताया जा रहा है कि प्रांजल भी पांच दिन पहले भाई को देखने इंदौर पहुंचा था. इसी दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को उसकी लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके बाद मुंबई की टीम इंदौर पहुंची और स्थानीय क्राइम ब्रांच की मदद से उसे हिरासत में ले लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Tiger Shroff firing case: Mumbai Police arrests 10 accused with Sonipat connection.
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 10 गिरफ्तार, सामने आया आरोपियों का सोनीपत कनेक्शन
Tiger Shroff attack case Fourth suspect
टाइगर श्रॉफ अटैक केस में चौथा आरोपी कौन, सोनीपत से हुआ अरेस्ट
दिलेर खरकिया की रेंज रोवर कार पर फायरिंग का आरोपी घायल हो गया है (Photo: Instagram/@dilersinghkharakiya)
हरियाणवी सिंगर की कार पर गोलियां बरसाने वाले का एनकाउंटर, पैर छलनी!
Mumbai crime branch recovers two pistols in firing case.
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ी कार्रवाई, सूरत से 2 पिस्तौलें और कारतूस बरामद
Ram Gopal Varma,Tiger Shroff
टाइगर श्रॉफ केस पर बोले राम गोपाल वर्मा, बताया अंडरवर्ल्ड का सच

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, जांच एजेंसियां प्रांजल की कथित भूमिका, शूटरों से उसके संपर्क और लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही हैं. साथ ही, हथियारों की व्यवस्था और हमले की साजिश में उसकी संभावित भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है.

Advertisement

मुंबई पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें सात आरोपी हरियाणा के सोनीपत जिले से जुड़े बताए जा रहे हैं. फिलहाल, प्रांजल से पूछताछ के आधार पर मामले में अन्य लोगों की भूमिका और संभावित संपर्कों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रामलीला मैदान की रैली टालने के लिए व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखा लेटर |
    जयपुर पंचायत चुनाव में बवाल! फर्जी वोटिंग के आरोप पर दो गुट भिड़े, जमकर चले लाठी-भाटा-VIDEO |
    Aishwarya-Aradhya Twinning: भतीजे के बर्थडे में ऐश्वर्या ने की बेटी संग ट्विनिंग, मां की परछाई लगीं आराध्या, PHOTOS |
    टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 3 आरोपी 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए |
    क्या सीमेंट की भी होती है एक्सपायरी डेट? कैसे चेक करें क्वालिटी |
    अमेरिका में गिरफ्तार हुए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया |
    Tilak Varma और Nitish Kumar Reddy की धमाकेदार साझेदारी से जीता भारत |
    Weekly Rashifal (26 Oct 1 Nov): कन्या-मीन को धन लाभ, जानें आपके लिए कैसा है अक्टूबर का आखिरी हफ्ता |
    Daler Mehndi Net Worth: करोड़ों का फार्महाउस-लग्जरी गाड़ियां! कितनी दौलत के मालिक हैं 'तुनक तुनक' फेम दलेर मेहंदी? |
    फर्जी डॉक्टर, नकली दवा और अश्लील क्लिप... राजकोट में ठगी के 3 अड्डे बेनकाब, 10 गिरफ्तार
    Advertisement