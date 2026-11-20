साहित्य के सितारों का महाकुंभ 'साहित्य आजतक' एक बार फिर सजने को तैयार है. 27 से 29 नवंबर के बीच राजधानी के नेशनल स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस महाकुंभ के साथ ही एक और अनाउंसमेंट का देश को इंतज़ार रहता है. और वह अनाउंसमेंट है 'आजतक साहित्य जागृति सम्मान' का.

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इंडिया टुडे समूह ने अपने चैनल ‘आजतक’ की मार्फत- न केवल समाचारों की दुनिया को रोशन किया है, बल्कि ‘साहित्य आजतक’ के माध्यम से- शब्द, कला, संस्कृति और विचारों के संसार को भी समृद्ध किया है. समूह ने भारतीय भाषाओं और साहित्य की समृद्ध परंपरा को सलाम करने और रचनाकारों को सम्मान देने के लिए साल 2023 में 'आजतक साहित्य जागृति सम्मान' की शुरुआत की थी.

तब से हर वर्ष नवंबर आते ही कवियों, लेखकों, साहित्यकारों, रचनाकारों, आलोचकों, प्रकाशकों के साथ ही पाठकों और साहित्य प्रेमियों के मन में इसके विजेताओं को लेकर एक जिज्ञासा रहती है. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा सात अन्य श्रेणियों में यह सम्मान विजेता रचनाकार को पिछले 3 वर्षों में प्रकाशित कृति के आधार पर दिए जाते हैं.

‘आजतक साहित्य जागृति सम्मान’ की बढ़ती लोकप्रियता और साहित्यप्रेमियों के उत्साह को देखते हुए 'आजतक' इस वर्ष से एक नई परंपरा शुरू कर रहा है. समूह ने पहली बार 'आजतक साहित्य जागृति सम्मान 2026' की शॉर्टलिस्ट का ऐलान किया है. इस वर्ष चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है.

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समूह के डिजिटल चैनल 'साहित्य तक' को वर्ष 2025 में 'बुक कैफे' के लिए 1094 पुस्तकें, वर्ष 2024 में 923 और वर्ष 2023 में 756 पुस्तकें प्राप्त हुई थीं. इस तरह पिछले तीन वर्षों में कुल 2773 पुस्तकें प्राप्त हुईं. पूरे वर्ष चलने वाली पुस्तकों की इस स्क्रीनिंग के बावजूद इस वर्ष प्रकाशकों से भी एंट्री मांगी गई थी. देश के 11 प्रमुख प्रकाशकों ने रुचि दिकाई और कुल 297 पुस्तकें प्रविष्टि के रूप में प्राप्त हुईं.

‘आजतक साहित्य जागृति सम्मान’ की जूरी ने कुल 3070 पुस्तकों के मंथन के बाद इस वर्ष 7 श्रेणियों में शीर्ष 5-5 कृतियों को शॉर्टलिस्ट किया है. ‘आजतक साहित्य जागृति सम्मान’ की जूरी के अध्यक्ष आजतक और इंडिया टुडे टीवी के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद हैं.

जूरी के अन्य सदस्यों में साहित्य तक के मैनेजिंग एडिटर संजीव पालीवाल, आजतक & जीएनटी की सीनियर मैनेजिंग एडिटर श्वेता सिंह, इंडिया टुडे ग्रुप डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर पाणिनी आनंद और एग्जीक्यूटिव एडिटर कुलदीप मिश्रा शामिल हैं. साहित्य तक के संपादक जय प्रकाश पाण्डेय इसके समन्वयक हैं.

‘आजतक साहित्य जागृति सम्मान 2026’ की शॉर्टलिस्ट

1. ‘आजतक साहित्य जागृति अनुवाद सम्मान - 2026’

भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ रचनाओं को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने वाली इस श्रेणी में जो 5 किताबें शॉर्टलिस्ट हुई हैं, वे हैं:

• अरसलान और बहज़ाद, मूल लेखक: ख़ालिद जावेद, उर्दू से हिंदी अनुवाद किया: इक़बाल हुसैन ने और प्रकाशक हैं: राजकमल प्रकाशन

• इमरोज़नामा – मूल रूप से पंजाबी में लिखित और संपादित इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद स्वयं संकलनकर्ता अनुवादक अमिया कुँवर ने ही किया है. प्रकाशक हैं: वाणी प्रकाशन

• हृदय दीप - मूल रूप से कन्नड़ में लिखी गई बानू मुश्ताक की कहानियों का संपादन और संचयन किया है दीपा भास्ती ने. इस संग्रह के हिंदी अनुवादक हैं: चंद्रशेखर मदभावी | प्रकाशक हैं: पेंगुइन स्वदेश

• भुखमारू - मूल रूप में 9 तमिल दलित स्त्रियों की इन कहानियों का संपादन बामा ने किया है, जिसकी हिंदी अनुवादक: सविता पाठक | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

• वन्दे मातरम - मूल रूप से मराठी में शरण कुमार लिंबाले रचित इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद प्रेरणा उबाले ने किया है. प्रकाशक हैं: वाणी प्रकाशन

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2. ‘आजतक साहित्य जागृति बाल लेखन सम्मान - 2026’

बच्चों की कल्पनाशीलता और ज्ञान को समृद्ध करने वाली इस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुई 5 रचनाएं हैं:

• श्री कृष्ण – लेखक: यशपाल निर्मल और प्रकाशक: सर्व भाषा

• बौने का राग, कहानियों की बात - लेखक: डॉ. शील कौशिक | प्रकाशक: अद्विक प्रकाशन

• सुनो बात विज्ञान की – लेखक: देवेंद्र मेवाड़ी | प्रकाशक: साहित्य अकादेमी

• मेरे नन्हें दोस्त के लिए एक घर – लेखक: राकेश आनंद बख़्शी | प्रकाशक: अद्विक प्रकाशन

• इतराती इरा – लेखक: मुकेश नेमा | प्रकाशक: शिवना प्रकाशन

3. ‘आजतक साहित्य जागृति लोकप्रिय पुस्तक सम्मान - 2026’

पाठकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करने वाली इस श्रेणी की 5 शॉर्टलिस्ट किताबें हैं:

• 12 साल: मेरी बिगड़ी हुई लव स्टोरी – लेखक: चेतन भगत | प्रकाशक: हार्पर हिन्दी

• द ग्रेट कंचना सर्कस – लेखक: विश्वास पाटिल | प्रकाशक: वाणी प्रकाशन

• अ फ्लैग टू लिव एंड डाई फॉर – लेखक: नवतेज सरना | प्रकाशक: अलेफ बुक

• स्मृति और दंश – लेखक: बलवंत कौर | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

• मेरे भगत सिंह - लेखक: पंकज चतुर्वेदी | प्रकाशक: पेंगुइन स्वदेश

4. ‘आजतक साहित्य जागृति प्रथम कृति सम्मान - 2026’

अपनी पहली ही किताब से साहित्य जगत में गहरी छाप छोड़ने वाले रचनाकारों की इस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुए 5 नाम हैं:

• शिवमया – लेखिका: विजया शर्मा | प्रकाशक: सर्व भाषा

• यूं गुजरी है अब तलक - लेखिका: सीमा कपूर | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

• पीपल की छाँव में - लेखक: पीपल बाबा | प्रकाशक: पेंगुइन स्वदेश

• एक चरवाहे का गीत - लेखक: केतन यादव | प्रकाशक: राधाकृष्ण प्रकाशन

• धरा के अंक में - लेखिका: श्वेता उपाध्याय | प्रकाशक: जनसभा

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5. ‘आजतक साहित्य जागृति कविता सम्मान - 2026’

संवेदना और शब्दों को लय को पिरोने वाली इस श्रेणी में चुने गये 5 कविता-संग्रह हैं:

• सब पर राम तपस्वी राजा - कवि: आशुतोष अग्निहोत्री | प्रकाशक: राधाकृष्ण प्रकाशन

• उम्मीद की तरह लौटना तुम - कवि: पंकज सुबीर | प्रकाशक: शिवना प्रकाशन

• घुमक्कड़ औरत - कवयित्री: शिंजिनी | प्रकाशक: वाणी प्रकाशन

• धार के विपरीत दौड़ती मछलियों की तरह - कवि: ओम नागर | प्रकाशक: वेरा प्रकाशन

• जब आदिवासी गाता है - कवयित्री: जमुना बिनी | प्रकाशक: राधाकृष्ण प्रकाशन



6. ‘आजतक साहित्य जागृति कथेतर सम्मान - 2026’

Non-Fiction की इस श्रेणी में विचार, इतिहास, आलोचना और समाज के गहरे विश्लेषण को सामने रखने वाली जो 5 पुस्तकें शॉर्टलिस्ट हुई हैं, वे हैं:

• मजबूती का नाम महात्मा गांधी लेखक: पुरुषोत्तम अग्रवाल | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

• साधो! शब्द विचारो - लेखक: डॉ. सुरेश पंत | प्रकाशक: पेंगुइन स्वदेश

• आत्मसंभवा आंडाल - लेखक: सुभाष राय | प्रकाशक: सेतु प्रकाशन

• रेवड़ी या हक़: सामाजिक सुरक्षा पर एक नज़रिया - लेखिका: रीतिका खेरा | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

• भारत की सारस्वत साधना - लेखक: राधावल्लभ त्रिपाठी | प्रकाशक: वाणी प्रकाशन

7. ‘आजतक साहित्य जागृति कथा सम्मान - 2026’

उपन्यास और कथा साहित्य की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली इस श्रेणी की शीर्ष 5 किताबें हैं:

• इस शहर में इक शहर था - लेखिका: जया जादवानी | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

• दूर देश के परिन्दे - लेखिका: अनामिका | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

• कहो कालीदास! - लेखक: युगल जोशी | प्रकाशक: मंजुल पब्लिशिंग हाउस

• अंतिम आश्रय - लेखक: त्रिपुरारी शरण | प्रकाशक: सेतु प्रकाशन

• मामलुक - लेखक: तरुण भटनागर | प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन

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तो ये हैं वे 35 रचनाकार, उनकी कृतियां और प्रकाशक, जो इस साल के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान की दौड़ में शामिल हैं. इनमें से किन रचनाकारों की किन कृतियों को मिलेगा 'आजतक साहित्य जागृति सम्मान 2026', इसका फैसला होगा 'साहित्य आजतक 2026' के भव्य मंच पर.

साहित्य के इस महाकुंभ के दूसरे दिन एक भव्य समारोह में घोषित होंगी वे सात पुस्तकें जो दर्ज होंगी इतिहास में. साथ ही उसी दिन हमारे समय के किसी एक महत्त्वपूर्ण शब्दसेवी सम्मानित होंगे को 'आजतक साहित्य जागृति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026' से. तो अगर आप दिल्ली में हैं तो 27 से 29 नवंबर के बीच नेशनल स्टेडियम दिल्ली में पहुंचना न भूलें.

याद रहे कि साल 2023 में इस सम्मान का आगाज़ मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को 'आजतक साहित्य जागृति लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड 2023' प्रदान कर हुआ. इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास 'स्वांग'; नासिरा शर्मा को उपन्यास 'अल्फा बीटा गामा'; अमीश को उपन्यास 'द वार ऑफ लंका' के लिए ‘आजतक साहित्य जागृति सम्मान- 2023’ से सम्मानित किया गया.

वहीं, डॉ मधुरांतकम नरेंद्र को तेलुगु उपन्या 'मनोधर्मपरागम'; तौसीफ़ बरेलवी को उर्दू कहानी संग्रह 'ज़हन ज़ाद'; डॉ किंशुक गुप्ता को कहानी संग्रह 'ये दिल है कि चोर दरवाजा'; रश्मि भारद्वाज को उपन्यास 'वह साल बयालिस था' और अनुराधा बेनीवाल को यात्रा-संस्मरण 'लोग जो मुझमें रह गए' के लिए ‘आजतक साहित्य जागृति सम्मान- 2023’ से सम्मानित किया गया.

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साल 2024 में इस सम्मान की गरिमा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ाई. इस वर्ष कवि और गीतकार गुलज़ार को 'आजतक साहित्य जागृति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024' प्रदान किया गया. इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में कथाकार शिवमूर्ति को उपन्यास 'अगम बहै दरियाव'; उषा प्रियम्वदा को उपन्यास 'अर्कदीप्त'; यतीन्द्र मिश्र को पुस्तक 'गुलज़ार सा'ब: हज़ार राहें मुड़ के देखीं'; प्रदीप दाश को ओड़िआ उपन्यास 'चरु, चीवर और चर्या'; सिनीवाली को उपन्यास 'हेती-सुकन्या अकथ कथा'; अमरेश द्विवेदी को उपन्यास 'रंग पुटुसिया' और भरत खेनी को उनकी गुजराती कृति 'राजा रवि वर्मा' के लिए ‘आजतक साहित्य जागृति सम्मान 2024’ से सम्मानित किया गया.

पिछले वर्ष 2025 में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने बतौर मुख्य अतिथि साहित्य के जिन साधकों को सम्मानित किया उनमें प्रख्यात लेखिका चित्रा मुद्गल को 'आजतक साहित्य जागृति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025' से नवाजा गया.

लेखक वैज्ञानिक गौहर रज़ा को पुस्तक 'मिथकों से विज्ञान तक: ब्रह्मांड के विकास की बदलती कहानी'; लोकगायिका मालिनी अवस्थी को संस्मरण 'चंदन किवाड़'; अभिनेता, रंगकर्मी लेखक अमोल पालेकर और संध्या गोखले को मराठी कृति 'एवज- एक स्मृतिबंध'; इतिहासकार विक्रम संपत को 'टीपू सुल्तान: द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम'; अमित तिवारी को उपन्यास 'बंकू'; रश्मि कुलश्रेष्ठ को उपन्यास 'शेष रहेगा प्रेम' और रिंकी झा ऋषिका को मैथिली कविता-संग्रह 'नदी घाटी सभ्यता' के लिए ‘आजतक साहित्य जागृति सम्मान 2025’ से सम्मानित किया गया था.

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