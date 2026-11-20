Anant Singh Daugter Tilak: बिहार के मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी का पहला बड़ा और शाही कार्यक्रम धूमधाम से हुआ. दानापुर के भव्य रिसॉर्ट में आयोजित तिलकोत्सव और फलदान समारोह में अनंत सिंह बेहद रोबीले सूट-बूट में नजर आए. वहीं उनके होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार क्रीम रंग की जंबो-वर्क शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहे थे.

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क्रीम शेरवानी में दामाद और सूट-बूट में अनंत सिंह

तिलक में अनंत सिंह के होने वाले दामाद ऋषिकेश कुमार रॉयल क्रीम कलर की नक्काशीदार शेरवानी में नजर आए. उन्होंने हाथ में घड़ी, अंगूठी और गले में सोने की चेन पहनी हुई थी. अपने तिलक समारोह में ऋषिकेश कुमार बहुत ही सुंदर लग रहे थे. वहीं, उनके होने वाले ससुर अनंत सिंह सूट-बूट में सभी को टक्कर देते दिख रहे थे.

नदवां गांव में पारंपरिक मांगलिक गीतों और तिलक-चुमावन की रस्मों के बाद अनंत सिंह 400 से ज्यादा गाड़ियों के विशाल काफिले के साथ दामाद के द्वार तिलक चढ़ाने पहुंचे.

400 गाड़ियों के काफिले संग पहुंचे नदवां से दानापुर

तिलक की शुरुआत अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां से हुई, जहां परिवार की महिलाओं ने पारंपरिक तिलक-चुमावन और मांगलिक गीत गाए. इसके बाद 400 से अधिक गाड़ियों का काफिला दानापुर के जी-रिसॉर्ट के लिए रवाना हुआ.

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दामाद को गिफ्ट में मिली करोड़ों की लग्जरी डिफेंडर

रिपोर्ट के मुताबिक इस शाही तिलकोत्सव में अनंत सिंह ने अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश (जो अमेरिका में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं) को खास तोहफे के रूप में करोड़ों की कीमत वाली ब्रांड न्यू लैंड रोवर डिफेंडर कार सौंपी.

1000 किलो शुद्ध घी के लड्डू और शाही दावत

तिलक में पहुंचे हजारों मेहमानों के स्वागत के लिए खास व्यंजन तैयार किए गए थे. इस खास मौके पर अकेले 1000 किलो शुद्ध देसी घी के लड्डू और 50 लाख रसगुल्लों की स्पेशल मिठाइयां बनवाई गईं.

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