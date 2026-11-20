बर्ड फ्लू का नाम सुनते ही पोल्ट्री फार्म चलाने वालों की चिंता बढ़ जाती है. H5N1 वायरस का संक्रमण फैलने पर पूरे पोल्ट्री फार्म को भारी नुकसान हो सकता है. कई मामलों में मुर्गियों की मौत की दर 100 फीसदी तक पहुंच सकती है. संक्रमण पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर मुर्गियों को मारना भी पड़ता है. इससे पोल्ट्री कारोबारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है.

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लेकिन अब इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने एक बड़ी तैयारी की है. भोपाल के वैज्ञानिकों ने बर्ड फ्लू के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है. इसे आज शुक्रवार, 20 नवंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया.

भोपाल के वैज्ञानिकों ने कैसे तैयार की वैक्सीन?

दरअसल, यह वैक्सीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (ICAR-NIHSAD) ने डेवलेप की है. इसे H5N1 वायरस के भारतीय क्लेड 2.3.2.1a के खिलाफ तैयार किया गया है.

वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन की एक डोज मुर्गियों को छह महीने तक सुरक्षा दे सकती है. इससे बार-बार टीकाकरण की जरूरत कम हो सकती है. पोल्ट्री फार्म संचालकों को भी संक्रमण से बचाव की उम्मीद है.

आज मन गर्व से भरा है। भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी H5N1 बर्ड फ्लू वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की साधना, अथक परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी वैज्ञानिकों को हृदय से प्रणाम करता हूँ। अपने पुरुषार्थ से नए प्रतिमान गढ़ने वाले भारत के सामर्थ्य को पूरी दुनिया देख रही है। #SwadeshiVaccine — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 20, 2026

मालूम हो, दुनिया के कई देशों में बर्ड फ्लू के खिलाफ वैक्सीन मौजूद हैं. चीन, मिस्र और वियतनाम जैसे देशों ने भी टीके विकसित किए हैं. लेकिन वायरस के अलग-अलग स्ट्रेन होने के कारण हर वैक्सीन हर जगह एक जैसी असरदार नहीं होती. भोपाल के वैज्ञानिकों ने भारत में मौजूद H5N1 वायरस के क्लेड को ध्यान में रखकर यह वैक्सीन तैयार की है.

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इंसानों तक संक्रमण का खतरा भी हो सकता है कम

ICAR के डायरेक्टर जनरल एमएल जाट ने आजतक से बातचीत में बताया कि बर्ड फ्लू सिर्फ पक्षियों तक सीमित रहने वाला खतरा नहीं है. H5N1 वायरस इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है. सक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने पर इंसानों को तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी और गंभीर निमोनिया जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

जाट के मुताबिक, WHO के आंकड़ों में 2003 से अब तक इंसानों में H5N1 संक्रमण के 1,003 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें 479 लोगों की मौत हुई है. मुर्गियों में संक्रमण कम होगा तो इंसानों तक वायरस पहुंचने की संभावना को भी कम करने में मदद मिल सकती है.

भारत की पहली स्वदेशी H5N1 बर्ड फ्लू वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य और आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रमाण है। जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठकर विदेशों में भारत की क्षमता पर सवाल उठाते हैं, वे आज के भारत को देखें। #SwadeshiVaccine https://t.co/2SBzgHr8Dt — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) November 20, 2026

ICAR के डायरेक्टर जनरल एमएल जाट ने बताया कि भारत में 2006 से बर्ड फ्लू के प्रकोप सामने आते रहे हैं. अब तक 500 से ज्यादा बार संक्रमण दर्ज किया जा चुका है. शुरुआत में ही पोल्ट्री उद्योग को 2,200 से 3,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान होने का अनुमान था. संक्रमण फैलने पर मुर्गियों को मारना पड़ता है. इसका असर एग प्रोडक्शन और चिकन सप्लाई पर भी पड़ता है.

लेयर और ब्रीडर मुर्गियों के लिए बड़ी राहत

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यह वैक्सीन खास तौर पर उन मुर्गियों के लिए भी राहत बन सकती है, जिन्हें लंबे समय तक पाला जाता है. इनमें अंडा देने वाली लेयर मुर्गियां और प्रजनन के लिए रखी जाने वाली ब्रीडर मुर्गियां शामिल हैं. इन मुर्गियों का जीवनकाल ज्यादा होता है. इसलिए इन्हें लंबे समय तक संक्रमण से बचाना जरूरी है. स्वदेशी वैक्सीन होने की वजह से इसके किफायती रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है.

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भोपाल के वैज्ञानिकों की यह कामयाबी बर्ड फ्लू के खिलाफ भारत की तैयारी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है. इससे पोल्ट्री उद्योग को राहत मिलने के साथ ही इंसानों तक संक्रमण पहुंचने का खतरा कम करने में भी मदद मिल सकती है.

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