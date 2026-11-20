भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सितारों मनोज तिवारी और रवि किशन की नोक-झोंक एक बार फिर चर्चा में है. रियलिटी शो ‘धमाल विद पति-पत्नी और पंगा’ के अपकमिंग वीकेंड एपिसोड में मनोज तिवारी को रवि किशन को वीडियो कॉल करके 1 लाख रुपये मांगने का टास्क मिला. ये मजेदार चुनौती दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट पैदा कर रही है.

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शो में मिला मजेदार टास्क

शो के दौरान मनोज तिवारी को रवि किशन को कॉल करके पैसे मांगने का अनोखा डेयर दिया गया. मनोज तिवारी ने कॉल किया, लेकिन शुरुआत में रवि किशन ने फोन नहीं उठाया. इससे टास्क अधूरा रह गया और मनोज तिवारी को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये बात इतनी आसान नहीं होगी. उन्होंने फिर रवि किशन को फोन मिलाया. रवि किशन ने फोन उठाते हुए अपना हंसता-मुस्कुराता चेहरा दिखाया और फिर उनसे कहा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे.

रवि किशन की बात सुनकर मनोज तिवारी की वाइफ हैरान रह जाती हैं. सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी भी शॉकिंग रिएक्शन देते हैं.

मनोज तिवारी ने इस मौके पर रवि किशन के फेमस डायलॉग मनी मनी फॉलोज माई ब्रदर' को भी याद किया. उन्होंने मजाक में कहा कि अब देखना है कि क्या ये कहावत सच में साबित होती है और रवि किशन उन्हें 1 लाख रुपये देते हैं या नहीं.

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मनोज तिवारी ने बताया कि उनका रवि किशन से उनका रिश्ता सालों पुराना है. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच नोक-झोक हमेशा रही है, इसलिए जब उन्हें यह टास्क मिला तो उन्हें पहले से अंदाजा था कि रवि किशन कुछ अनोखा जवाब देंगे. दिलचस्प बात ये है कि मनोज तिवारी ने एबीपी न्यूज के पॉडकास्ट में खुद बताया था कि एक बार उन्होंने रवि किशन से 1 लाख रुपये मांगे थे और रवि किशन ने तुरंत दे दिए थे. मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने वो पैसा अपनी पत्नी सुरभि तिवारी के साथ डेट पर जाने में खर्च किया था.

दिखा नया रंग

मनोज तिवारी और रवि किशन की यह जोड़ी हमेशा से अपनी मजाकिया बातों और आपसी टकराव के लिए जानी जाती है. इस बार 1 लाख रुपये वाले टास्क ने उनकी दोस्ती और नोक-झोक को एक नए रंग में दिखाया है. अब सभी की नजरें शो के अगले एपिसोड पर टिकी हैं, जहां पता चलेगा कि रवि किशन क्या जवाब देते हैं.

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