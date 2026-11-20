बजाज पल्सर आरएस200 (Bajaj Pulsar RS200) को कंपनी ने नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है. बाइक में नई टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर अपग्रेड देखने को मिलते हैं. अब ये बाइक उन फीचर्स के साथ आती है, जिनकी उम्मीद एक मॉडर्न बायर करता है. इसमें सिर्फ नया डिस्प्ले नहीं दिया गया है बल्कि कई दूसरे फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

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बजाज ने नई पल्सर आरएस200 में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, मल्टीपल राइडिंग मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए हैं. इसके साथ ही कंपनी ने इंजन की पावर को भी बढ़ा दिया है. आइए जानते हैं इस बाइक में क्या कुछ खास मिलेगा.

कितनी है कीमत?

बजाज पल्सर आरएस200 अब 25.5 पीएस की पावर ऑफर करती है. पहले ये बाइक 24.5 पीएस के पावर आउटपुट के साथ आती थी. इसमें स्पोर्ट शिफ्टर भी दिया गया है, जो राइड एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है. इस मोटरसाइकिल की कीमत 1,98,411 रुपये एक्स शोरूम है.

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बड़े मकैनिकल बदलाव की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी दिया गया है, जो मल्टीपल राइडर मोड्स ऑफर करता है. इससे अलग-अलग राइडिंग कंडीशन में बाइक का रिस्पॉन्स बदलता है. ट्रैक्शन कंट्रोल भी जोड़ा गया है. स्पोर्ट शिफ्टर के बारे में कंपनी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है.

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क्या है बाइक में खास?

इन सब के साथ बाइक में 5-इंच का टीएफटी कंसोल दिया गया है, जो पहले आने वाले एलसीडी यूनिट को रिप्लेस करता है. ये डिस्प्ले गूगल मैप्स मिररिंग के साथ आता है, जिससे नेविगेशन की जानकारी सीधे डिस्प्ले पर मिलती है. बाइक में एडजस्टेबल लीवर्स भी दिए गए हैं.

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इसमें यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, हजार्ड स्विच और पैनिक ब्रेक अलर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. एक साथ ये सभी फीचर्स पैकेज की तरह है, जो रोजमर्रा की राइडिंग को बेहतर बनाते हैं. हार्डवेयर को भी कंपनी ने रिवाइज किया है. इसमें 37 एमएम यूएसडी फ्रंट फोर्क मिलता है. कंपनी ने इसकी स्टाइलिंग में कोई बदलाव नहीं किया है. इस बाइक का सीधा मुकाबला केटीएम आरसी 200, यामाहा आर15 वी4 और सुजुकी जिक्सर एसएफ 250 से है.

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