scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर देहात में बारिश बनी आफत, कच्ची छत गिरी तो मलबे में दब गए दो मासूम, दोनों की हो गई मौत

कानपुर देहात में तेज बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी. मूसानगर क्षेत्र के जरसेन गांव में कच्चे मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के वक्त छत के नीचे तीन लोग सो रहे थे. मलबे में दबने से 7 साल की बच्ची और 3 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद बच्चों की मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

Advertisement
X
बारिश के बीच गिर गई कच्ची छत. (Photo: Screengrab)
बारिश के बीच गिर गई कच्ची छत. (Photo: Screengrab)

कानपुर देहात में बारिश एक परिवार के लिए ऐसी आफत बनकर आई कि देखते ही देखते घर का सहारा ही उजड़ गया. तेज बारिश के बीच एक कच्चे मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई. उस वक्त घर के अंदर तीन लोग सो रहे थे. छत के मलबे में दो मासूम बच्चे और उनके पिता दब गए. जब तक ग्रामीणों ने मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला, तब तक 7 साल की बच्ची और 3 साल के बच्चे की मौत हो चुकी थी. बच्चों के पिता गंभीर रूप से घायल हैं. वहीं दोनों बच्चों की मौत के बाद उनकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

हादसा कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के जरसेन गांव का है. यहां तेज बारिश हो रही थी. परिवार के लोग कच्चे मकान के अंदर सो रहे थे. इसी दौरान अचानक मकान की कच्ची छत भरभराकर नीचे आ गिरी. छत गिरते ही उसके नीचे सो रही 7 साल की बेटी, 3 साल का बेटा और उनके पिता मुकेश कुमार मलबे में दब गए. एक पल में घर के अंदर चीख-पुकार मच गई. छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे.

यह भी पढ़ें: पंजाब के बरनाला में बड़ा हादसा, घर सीधा करते वक्त गिरी बिल्डिंग, मलबे में दबने से 3 मजदूरों की मौत

सम्बंधित ख़बरें

मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करते परिजन. (photo: Screengrabs)
पेड़ से गिरा शख्स, हॉस्पिटल ले गए परिजन तो वहां लिफ्ट ही गिर गई... दबने से हुई मौत
राहत व बचाव कार्य जारी है.(Photo: Screengrab)
धनबाद में बड़ा हादसा, कोयले की स्लरी में दबने से 4 मजदूरों की मौत
पाइलिंग रिग पलटने से कांस्टेबल की मौत. (Photo: Mohd. Ajaz Khan/ITG)
मुंबई में दर्दनाक हादसा! BMC के काम में लगी पाइलिंग रिग पलटी, दबने से कांस्टेबल की मौत
पंजाब के बरनाला में घर गिरने से तीन मजदूर की मौत.
पंजाब के बरनाला में बड़ा हादसा, घर सीधा करते वक्त गिरी बिल्डिंग, 3 मजदूरों की मौत
उत्तर प्रदेश की स्लीपर बसों का हाल खस्ता
गुना में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, सरिया के नीचे दबने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत

ग्रामीणों ने किसी तरह मलबा हटाने का काम शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला गया. लेकिन तब तक दोनों बच्चों की जान जा चुकी थी. मुकेश कुमार हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए. उन्हें तत्काल इलाज के लिए भेजा गया. एक ही परिवार के दो मासूमों की मौत की खबर गांव में फैली तो वहां मातम छा गया.

Advertisement

kanpur dehat rainstorm mud roof collapse kills two children father injured

जिन बच्चों के साथ कुछ देर पहले तक घर में जिंदगी थी, बारिश के बाद उसी घर में मातम पसरा हुआ है. बच्चों की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी इस हादसे के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है. लोग परिवार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो मासूम बच्चों की मौत का दुख हर किसी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है. 

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने राहत और बचाव का काम कराया और घायल मुकेश कुमार को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी पुखरायां भेजा गया. वहीं दोनों बच्चों के शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेजा गया. प्रशासनिक अधिकारियों ने भी घटनास्थल का जायजा लिया. उपजिलाधिकारी और सीओ भोगनीपुर मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कानपुर में दौड़ाकर लड़के को मारी गोली, 4 के खिलाफ केस हुआ दर्ज |
    'स्कूल ठीक करो' कैंपेन को झटका: सरकारी स्कूलों में एंट्री से पहले इजाजत जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने खार‍िज की याचिका |
    नहीं बुलाना होगा पेंटर... इन 3 मशीन से खुद कर लेंगे घर में पेंट! जानिए ये कितने की आती हैं |
    शादी तो चल रही लेकिन मन ही मन 'अलग' हो चुका है पार्टनर, एक्सपर्ट ने बताया मैरिड लाइफ का वॉर्निंग साइन |
    Mangal Nakshatra Gochar 2026: बृहस्पति के नक्षत्र में एक्टिव हुए मंगल, 4 राशियों के शुरू हुए सुनहरे दिन! |
    बीच हवा में बिगड़ी पायलट की तबीयत, मस्कट से बेंगलुरु आ रही Indigo फ्लाइट डायवर्ट |
    कौशांबी में पुलिस मुठभेड़, पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का आरोपी आदिल गिरफ्तार |
    पहले F-16 का शिकार, फिर वो 58 घंटे जब अभिनंदन पाकिस्तान की जमीन पर दहाड़े |
    दंगा और चंदा पर जब भिड़ गए सपा और बीजेपी के विधायक, देंखे कैसे लगाए एक-दूसरे पर आरोप |
    तमिलनाडु में बनेगा नया सचिवालय, CM विजय ने लॉन्च किया 1200 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट
    Advertisement