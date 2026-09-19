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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, कार ट्रेलर में घुसी, एक की मौत, तीन घायल

एक नींद की झपकी और पलभर में सब कुछ बदल गया. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी. हादसे में कार चालक की जान चली गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए. हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी. पढ़े पुरी खबर.

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कार का संतुलन बिगड़ा और कार सीधे ट्रेलर के पीछे जा टकराई
कार का संतुलन बिगड़ा और कार सीधे ट्रेलर के पीछे जा टकराई

राज्सथान के अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. रैणी थाना क्षेत्र में पिलर नंबर 136 के पास तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी. हादसे में कार चालक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, कार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी. 

इसी दौरान चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई. इससे कार का संतुलन बिगड़ गया और कार सीधे ट्रेलर के पीछे जा टकराई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सुचना मिलते ही रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. 

पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने कार चालक कमलेश पुत्र जगदीश, निवासी प्रतापगढ़, को मृत घोषित कर दिया. हादसे में कार में सवार विक्रम, राजू और मस्सती घायल हुए हैं. तीनों को रैणी अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है. 

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पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर रैणी सामुदायिक स्वास्थय केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस के अनुसार, मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके बाद शव उन्हें सौंप दिया जाएगा. 

हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर क्षतिग्रस्त कार को हटाया गया. वहीं, ट्रेलर से कार टकराई उसका चालक वाहन लेकर मौके से चला गया. पुलिस अब एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है, ताकि ट्रेलर और उसके चालक की पहचान की जा सके. पुलिस पूरे मामले की जांज कर रही है. प्रारंभिक जानकारी में हादसे की वजह चालक को आई नींद की झपकी बताई जा रही है.

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