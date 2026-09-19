पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम द्विवेदी के बेटे सपा में शामिल, बसपा को बड़ा झटका

उत्तर प्रदेश में चुनावी आहट के बीच सियासती आवाजाही शुरू हो चुकी है. इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को यूपी के बुंदेलखंड से बड़ा झटका लगा है. बसपा सरकार में मंत्री रहे पुरुषोत्तम द्विवेदी के परिवार ने बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है. पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम द्विवेदी के बेटे मयंक द्विवेदी ने लखनऊ में अखिलेश यादव के सामने सदस्यता ग्रहण की है.

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पिता पुरुषोत्तम द्विवेदी जहां बसपा सरकार में मंत्री रहे, वहीं मयंक द्विवेदी बांदा से जिला पंचायत सदस्य हैं. पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट पर बांदा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार मिली थी.

ज्यादा रेवेन्यू देने के बावजूद पिछड़ा बुंदेलखंड

बांदा और चित्रकूट में पुरुषोत्तम द्विवेदी के बेटे मयंक द्विवेदी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं. बसपा छोड़कर सपा में आने की वजह और कैसे बीजेपी से लड़ेंगे, इस पर मयंक द्विवेदी ने आजतक से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी है. बीजेपी से नाराजगी और समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए विकास कार्यों के दम पर इस बार 2027 की विधानसभा चुनाव में हमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है.

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मयंक द्विवेदी ने कहा कि बुंदेलखंड ने हमेशा ज्यादा रेवेन्यू दिया, उसके बावजूद बुंदेलखंड पिछड़ रहा. जो रेवेन्यू बुंदेलखंड से मिला, वहीं अगर खर्च किया गया होता तो आज बुंदेलखंड बदहाल नहीं होता.

कौन हैं मयंक द्विवेदी?

मयंक द्विवेदी बांदा-चित्रकूट क्षेत्र के एक प्रमुख और प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं और 2007 में नरैनी (तत्कालीन नैनी/नरैनी) विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. हालिया 2024 के बांदा-चित्रकूट लोकसभा चुनाव में भले ही सपा की कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल ने जीत दर्ज की हो लेकिन मयंक द्विवेदी तीसरे नंबर पर रहते हुए भी 2,45,000 से अधिक वोट हासिल करने में सफल रहे थे.

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