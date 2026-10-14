मध्य प्रदेश में आधी रात बदले इन जिलों के कलेक्टर... IAS अफसरों की बड़ी ट्रांसफर लिस्ट जारी, जानिए किसे मिली कहां की कमान

मध्य प्रदेश में IAS अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा बदलाव किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर कई अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय की हैं. आदेश में जिलों के कलेक्टरों को बदला गया है. वहीं, कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे गए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल में पन्ना, मऊगंज, नर्मदापुरम, जबलपुर, भिंड, रायसेन, सिंगरौली, बालाघाट, शाजापुर, बुरहानपुर और हरदा समेत कई जिलों में पदस्थापना बदली गई है.

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इन जिलों में बदले कलेक्टर

जानिए किसे कहां की मिली कमान

जबलपुर: रायसेन के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा को अब जबलपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है. वहीं जबलपुर के पूर्व कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक-सह-आयुक्त (मंडी) नियुक्त किया गया है.

नर्मदापुरम: मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के प्रबंध संचालक आशीष वशिष्ठ को नर्मदापुरम का नया कलेक्टर बनाया गया है. वही, निवर्तमान कलेक्टर सोमेश मिश्रा को एड्स नियंत्रण सोसाइटी और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास का संचालक नियुक्त किया गया है.

सिंगरौली: सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव और कर्मचारी चयन मंडल के संचालक अंकित अस्थाना अब सिंगरौली के नए कलेक्टर होंगे. सिंगरौली के पूर्व कलेक्टर गौरव बैनल को जीएडी में उप सचिव और कर्मचारी चयन मंडल का संचालक बनाया गया है.

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रायसेन: किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में उप सचिव रोहित सिसोनिया को रायसेन जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है.

बुरहानपुर और पन्ना: बुरहानपुर के कलेक्टर हर्ष सिंह को पन्ना जिले का कलेक्टर बनाया गया है, जबकि पन्ना की निवर्तमान कलेक्टर उषा परमार को मंत्रालय में उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग में अपर सचिव पदस्थ किया गया है. वहीं विवेक कुमार (उप सचिव, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग) को बुरहानपुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

शाजापुर और हरदा: इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े को शाजापुर का कलेक्टर बनाया गया है. वहीं बालाघाट के कलेक्टर कुमार सत्यम को अब हरदा जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बालाघाट में आदित्य सिंह को नया कलेक्टर बनाया गया है.

भिंड और मऊगंज: वाणिज्यिक कर विभाग के पूर्व अपर सचिव राजेश कुमार ओगरे को मऊगंज का कलेक्टर और सहकारिता विभाग में उप सचिव रहे पवन कुमार जैन को भिंड का नया कलेक्टर बनाया गया है.

सीनियर IAS अफसरों को मिले अतिरिक्त प्रभार



रश्मि अरुण शमी (अपर मुख्य सचिव): लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग की जिम्मेदारी के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा आयुक्त, विशेष आयुक्त (समन्वय) और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी.

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सुखवीर सिंह: मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के दायित्व के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे.

के.सी. गुप्ता (कृषि उत्पादन आयुक्त): इन्हें खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

भरत यादव: मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक के साथ-साथ जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे.

संकेत एस. भोंडवे: नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त को आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन (नई दिल्ली) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

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