'हनुमान अंश' में 8 साल के सात्विक ने निभाया शुभंकर का किरदार, मुश्किल डायलॉग ने बटोरी तारीफ

भोपाल के रहने वाले 8 वर्षीय बाल कलाकार सात्विक शर्मा ने कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी है. हाल ही में उन्होंने फिल्म 'हनुमान अंश' में शुभंकर का किरदार निभाया है. फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों का ध्यान खींचा है और यह भूमिका उनके छोटे से करियर की अहम उपलब्धियों में शामिल हो गई है.

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सात्विक मूल रूप से गंजबासौदा के रहने वाले हैं और फिलहाल भोपाल के सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ाई के साथ वह लगातार अभिनय में भी सक्रिय हैं. महज 8 साल की उम्र में वह करीब चार वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं.

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इस दौरान सात्विक ने कई धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अलग-अलग भूमिकाएं निभाई हैं. कम उम्र में कैमरे के सामने लगातार काम करने के कारण उनके अभिनय का अनुभव भी बढ़ा है. परिवार और स्कूल के सहयोग के साथ वह मनोरंजन की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं.

अचानक आया फोन और मिल गया फिल्म में काम

सात्विक ने ‘हनुमान अंश’ में काम करने का अनुभव साझा करते हुए कहा कि फिल्म का हिस्सा बनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा. उनके मुताबिक फिल्म में सभी कलाकारों ने शानदार भूमिकाएं निभाई हैं और उन्हें भी अपने किरदार को पूरी मेहनत से निभाने का मौका मिला.

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बाल कलाकार ने बताया कि फिल्म में काम करने का अवसर उन्हें अचानक मिला था. एक रात उनके पास फोन आया और बताया गया कि उन्हें ‘हनुमान अंश’ में काम करना है. इसके बाद उन्होंने फिल्म में शुभंकर का किरदार निभाया और इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का अनुभव उनके लिए बेहद खास रहा.

सात्विक के लिए फिल्म में अभिनय करना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कुछ संवाद ऐसे थे, जिन्हें वह शुरुआत में ठीक से नहीं बोल पा रहे थे. हालांकि, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और लगातार प्रयास करते रहे. बाद में वह उन कठिन संवादों को भी सही तरीके से बोलने में सफल रहे.

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बोले- राम और हनुमान जी की कृपा से बोल पाया मुश्किल डायलॉग

सात्विक ने अपने अनुभव की सबसे खास बात बताते हुए कहा कि कई बार उन्हें कुछ डायलॉग बोलने में परेशानी हो रही थी. लेकिन उनका मानना है कि राम जी और हनुमान जी की कृपा से वह उन संवादों को भी बोल पाए. उनके लिए यह अनुभव न सिर्फ अभिनय से जुड़ा रहा, बल्कि भावनात्मक रूप से भी यादगार बन गया.

अभिनय को लेकर सात्विक काफी उत्साहित हैं. उनका कहना है कि उन्हें इस क्षेत्र में काम करना पसंद है और वह भविष्य में भी लगातार अच्छा काम करना चाहते हैं. चार साल के सफर में अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनकर उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश की है.

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इतनी कम उम्र में फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर रहे सात्विक के बढ़ते कदम उनके परिवार और स्कूल के लिए भी गर्व की बात हैं. ‘हनुमान अंश’ में शुभंकर की भूमिका को वह अपने अभिनय सफर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं.

सात्विक बोले- पार्ट 2 और 3 भी आना चाहिए

फिल्म को लेकर सात्विक ने अपनी पसंद भी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ‘हनुमान अंश’ का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आना चाहिए. साथ ही उन्होंने दर्शकों से फिल्म को परिवार के साथ देखने की अपील की और कहा कि यह काफी अच्छी फिल्म है.

सात्विक की कहानी बताती है कि कम उम्र में भी प्रतिभा और मेहनत के दम पर अभिनय की दुनिया में जगह बनाई जा सकती है. पढ़ाई के साथ कैमरे के सामने लगातार काम करते हुए वह अलग-अलग किरदारों को निभा रहे हैं.

‘हनुमान अंश’ में शुभंकर का किरदार सात्विक के लिए एक नया अनुभव रहा. मुश्किल संवादों को याद करने से लेकर उन्हें पर्दे पर आत्मविश्वास के साथ बोलने तक का सफर उनके लिए खास रहा. आने वाले समय में वह अभिनय के क्षेत्र में और प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी पहचान मजबूत करना चाहते हैं.

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