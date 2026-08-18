scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्नी ने चला थी मोबाइल, इंस्टाग्राम पर दिख रहे विज्ञापन पर कर दिया क्लिक... फोन हुआ हैंग, खाते में बचा 'माइनस बैलेंस'

Instagram Ad Click Scam: इंस्टाग्राम पर आए एक अनजान विज्ञापन पर क्लिक करते ही महिला का मोबाइल फोन पूरी तरह हैंग हो गया और देखते ही देखते साइबर ठगों ने UPI के जरिए तीन बार में बैंक खाते से करीब 98 हजार रुपये पार कर दिए.

Advertisement
X
ऑनलाइन विज्ञापन पर क्लिक करते ही हैंग हुआ मोबाइल.(Photo: Representational)
ऑनलाइन विज्ञापन पर क्लिक करते ही हैंग हुआ मोबाइल.(Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंस्टाग्राम पर विज्ञापन पर क्लिक करना एक परिवार को भारी पड़ गया. विज्ञापन पर क्लिक करते ही मोबाइल हैंग हो गया और इसके बाद UPI के जरिए तीन बार में बैंक खाते से करीब 98 हजार रुपए निकाल लिए गए. खाते में बैलेंस कम होने का मैसेज आने पर ठगी का पता चला. पीड़ित की शिकायत पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच साइबर सेल को सौंप दी है.

दरअसल, ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र स्थित रूद्र पुरा निवासी जयप्रताप सिंह बाथम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 अगस्त 2026 को उनकी पत्नी रचना बाथम मोटोरोला मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रही थीं. इसी दौरान स्क्रीन पर एक विज्ञापन आया. रचना ने जैसे ही उस पर क्लिक किया, मोबाइल पूरी तरह से हैंग हो गया. फोन का कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा था और न ही मोबाइल स्विच ऑफ हो रहा था.

इसके बाद पीड़ित मोबाइल को लेकर पुरानी छावनी चौराहे पर स्थित एक दुकान पर गया. दुकानदार ने किसी तरह फोन को बंद करके दोबारा चालू कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

₹40 करोड़ की स्मार्ट सिटी सड़क में बड़ा गड्ढा
मां-बहन की हत्या का गवाह बना 8 साल का बच्चा
मां ने प्रेमी के साथ मिलकर 6 साल की बच्ची को मार डाला
indore water bursting Incident
जिस सड़क पर खर्च हुए 40 करोड़, वही धंसी; नीचे से फूटा सैलाब, VIDEO
dog enters jansunwai
'नसबंदी कराई, फिर भी 6 बच्चे हो गए', अफसरों से 'डॉगी' की अनोखी शिकायत

मोबाइल चालू होने के बाद रात करीब 12 बजे पीड़ित के फोन पर बैंक किस्त का एक मैसेज आया. जब उसने अपना बैंक खाता चेक किया, तो खाते में बैलेंस माइनस 2970 रुपये दिखा रहा था.

Advertisement

हैरान होकर पीड़ित ने अपनी पत्नी रचना से पूछा कि क्या उसने किसी को पैसे ट्रांसफर किए हैं? जिस पर पत्नी ने साफ इनकार कर दिया. पीड़ित के बैंक के खाते में लगभग 1 लाख रुपए जमा थे, लेकिन अचानक बैलेंस गायब हो चुका था. खाते से पैसे उड़ने का पता चलते ही पीड़ित ने तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई.

अगले दिन जब पीड़ित ने अपने बैंक की शाखा में जाकर अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाया, तो पता चला कि यूपीआई के जरिए तीन किश्तों में उनके खाते से ठगों ने कुल 98000 रुपए की चपत लगा दी. देखें पुलिस का बयान:- 

पीड़ित ने बैंक में शिकायत दर्ज कराने के बाद 16 अगस्त को पुरानी छावनी थाने पहुंचकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई. CSP रोबिन जैन ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच साइबर सेल को सौंप दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    मेरठ में महिला डॉक्टर की मौत, ससुराल पर दहेज उत्पीड़न का आरोप |
    'स्पीकर और चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को पहुंचाया फायदा...', उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट में दलील |
    ‘शादी, घर और जिम्मेदारियां…’, पार्थ समथान बनेंगे दूल्हा, दिया हिंट? टी-सीरीज के मालिक की बहन संग उड़ी थी शादी की अफवाह |
    All-Rounder Masala Recipe: बिना लहसुन-प्याज घर पर बनाएं बाजार जैसा मसाला,1 चम्मच डालते ही बदल जाएंगे खाने का स्वाद! |
    तरुण तेजपाल की सजा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची गोवा सरकार, उम्रकैद देने की मांग |
    बेटी से रेप का झूठा केस कर पड़ोसी को फंसाया, POCSO कोर्ट ने मां पर लगाया 5 हजार का जुर्माना |
    Film Wrap: शाहरुख के घर 'मन्नत' में मिला 8 फुट लंबा सांप, 'सीता' बनी कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा |
    69 FIR, 500 अरेस्ट और AK-47 से 4 राउंड फायर... स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर SC में बिहार सरकार ने क्या-क्या बताया? |
    अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार गई, फिर खुलकर हंसी... जयपुर में पति की हत्या के बाद पत्नी का नाटक! CCTV ने खोला राज |
    स्मार्ट सिटी की ₹40 करोड़ की सड़क धंसी, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल
    Advertisement