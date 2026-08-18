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All-Rounder Masala Recipe: बिना लहसुन-प्याज घर पर बनाएं बाजार जैसा मसाला,1 चम्मच डालते ही बदल जाएंगे खाने का स्वाद!

मानसून में बिना प्याज-लहसुन का खाना भी अब स्वादिष्ट बनेगा. कढ़ी पत्ता, मूंगफली, नारियल और मसालों से बना यह ऑल-राउंडर सात्विक मसाला आपकी सब्जियों, खिचड़ी, पराठों और स्नैक्स का स्वाद दोगुना कर देगा. इसे घर पर बनाना बेहद आसान है और एयरटाइट जार में लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है.

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मसाला हर सब्जी का स्वाद बढ़ाता है. (PHOTO:AI)
मसाला हर सब्जी का स्वाद बढ़ाता है. (PHOTO:AI)

All-Rounder Masala Recipe: मानसून और चातुर्मास के दौरान कई घरों में बिना प्याज-लहसुन का खाना बनाया जाता है. हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कभी प्याज और लहसुन से बना खाना नहीं खाते हैं. ऐसे में अगर आपको लगता है कि सात्विक या जैन भोजन का स्वाद थोड़ा फीका हो सकता है, तो यह खास चौमासा स्पेशल ऑल-राउंडर मसाला आपके काम आ सकता है. आपके बोरिंग खाने का स्वाद दोगुना करने के लिए आज हम आपको एक आसान रेसिपी शेयर करने वाले हैं. 

सोशल मीडिया पर एक फूड क्रिएटर ने इस मसाले की रेसिपी शेयर की है, जिसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. अगर आप भी बिना लहसुन-प्याज का बोरिंग खाना खाकर पक चुके हैं तो बस डिब्बा भरकर यह मसाला तैयार कर लीजिए, जो खाने में तो बढ़िया लगता है, इसे बनाना भी बहुत आसान है. 

क्या है इस मसाले की खासियत

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इस मसाले की खासियत यह है कि इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें आमतौर पर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती हैं. कढ़ी पत्ता, मूंगफली, सूखी लाल मिर्च, नारियल, धनिया और जीरे का कॉम्बिनेशन इसे खुशबूदार और चटपटा स्वाद देता है. इसे सब्जी से लेकर चावल, पराठे, खाखरा और स्नैक्स तक में इस्तेमाल किया जा सकता है.

चौमासा स्पेशल मसाले के लिए सामग्री

  • खूब सारे कढ़ी पत्ते
  • भुने हुए मूंगफली के दाने
  • सूखी कश्मीरी लाल मिर्च
  • थोड़ा सा नारियल का बुरादा
  • साबुत धनिया और जीरा बराबर मात्रा में
  • स्वादानुसार नमक
  • थोड़ी सी हींग
  • चाट मसाला
  • थोड़ा सा नींबू का रस

ऐसे बनाएं यह मल्टीपर्पज मसाला

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  1. सबसे पहले कढ़ी पत्तों को अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखा लें. अब इन्हें बिना तेल के तवे या कड़ाही में धीमी आंच पर भूनें. पत्ते तब तक भूनें, जब तक वे बिल्कुल कुरकुरे न हो जाएं.
  2. अब उसी पैन में मूंगफली, सूखी लाल मिर्च, नारियल का बुरादा, साबुत धनिया और जीरा डालें. सभी सामग्री को स्लो फ्लेम पर करीब 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट करें. 
  3. भुनी हुई सभी सामग्री को एक प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इन्हें मिक्सी जार में डालें. इसमें नमक, हींग, चाट मसाला और नींबू का रस मिलाएं.
  4. अब सभी चीजों को पीसकर बारीक पाउडर बना लें. तैयार मसाले को पूरी तरह सूखे और एयरटाइट कांच के जार में भरकर रखें.

सब्जी से लेकर खाखरा तक, ऐसे करें इस्तेमाल

इस मसाले का इस्तेमाल कई तरह के खाने में किया जा सकता है. जैन सब्जी या ग्रेवी में थोड़ा सा डालने से स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है. पराठे या पूरी के आटे में इसे मिलाया जा सकता है या तैयार पराठे के ऊपर भी छिड़क सकते हैं.

सादे चावल या खिचड़ी में घी के साथ इसकी थोड़ी मात्रा मिलाकर भी खा सकते हैं. वहीं खाखरा, सैंडविच, नमकीन और दूसरे स्नैक्स पर इसे स्प्रिंकल करने से उनका स्वाद और चटपटा हो जाएगा.

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एक बार तैयार किया गया यह होममेड मसाला मिक्स रोजमर्रा के कई डिशेज को झटपट स्वादिष्ट बनाने में मदद कर सकता है.

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